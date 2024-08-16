Срібна пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” здобула перемогу в номінації “Найкраща монета про сучасну подію” та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу “Монета року”, повідомляє пресслужба НБУ.

За інформацією Національного банку, результати конкурсу були оголошені 8 серпня 2024 року під час Всесвітньої виставки грошей у Роузмонті (США).

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“Пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” – особлива для нас, адже відображає те, що об’єднує всіх українців. Це – сміливість! Щодня протягом цієї війни увесь світ із захопленням спостерігає за безліччю прикладів сміливості та сили духу українців. Безперечно, що сміливість – це бути українцями. Тому на дзеркальному тлі нашої монети кожен зможе побачити своє обличчя і відчути себе частиною незламаної України”, – цитує пресслужба Голову Національного банку України Андрія Пишного, який прокоментував подію.

Пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” – що відомо

Пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” присвячена сміливості української нації та продовжує серію “Безсмертна моя Україно”.

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На аверсі монети стилізована композиція, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілений у символі тризуба, що перебуває “на вістрі” часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії.

На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

На реверсі монети композиція, що відображає феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу.

У центрі золотиста зірка, що засяяла новою надією (символічна паралель – Вифлеємська зоря), яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) “камінь-бетон” непереможності російської армії, що протягом багатьох десятиліть навіювався російською пропагандою усьому світу, а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

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Пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” введена в обіг 23 серпня 2023 року. Номінал монети 10 гривень, вона виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція). Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г). Категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, діаметр – 38,6 мм. Наклад – до 5 000 штук. Автори ескізів цієї знакової для кожного українця пам’ятної монети – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).

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Міжнародний конкурс "Монета року" – що варто знати

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 41-й раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році. На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), серед яких опинилися три українські пам’ятні монети:

“Сміливість бути. UA” (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найкраща монета про сучасну подію";

“Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам” (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації "Найхудожніша монета";

“Дружба та братство – найбільше багатство” (україно-польський набір з двох срібних монет номіналом 10 гривень і 10 злотих) – у номінації" Найбільш надихаюча монета".