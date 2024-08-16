Українці можуть повернутися до графіків відключень світла через спекотну погоду та зростання споживання електрики вже наступного тижня, повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук 16 серпня в ефірі телемарафону.

За словами заступниці міністра енергетики, з вихідних очікується значне підвищення температури і зростання споживання електроенергії. "Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня, може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень," – зазначила вона.

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Навіть у разі необхідності застосування графіків відключень, енергетики робитимуть усе можливе, щоб ці графіки були максимально непомітними для споживачів. Вона також зазначила, що енергетики проводять ремонт на всіх об'єктах і "дуже скоро" планують ввести в експлуатацію додаткові потужності.

В Укренерго також закликають ощадливо споживати електрику

"Закликаємо до ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби, а особливо – з 18:00 до 24:00. Будь ласка, не вмикайте у цей період кілька потужних електроприладів одночасно", – нагадали в Укренерго.