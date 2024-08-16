Національний банк України опублікував дані по споживчих цінах (інфляції) у липні – вона пришвидшилася 4,8% до 5,4% порівняно з червнем 2024 року.

НБУ повідомляє про це з посиланням на дані Державної служби статистики.

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Темпи зростання цін виявилися “дещо” нижчими за прогноз Нацбанку, здебільшого через менший вплив спекотної погоди на ціни сирих продуктів харчування.

Ціни на сирі продукти харчування – один із драйверів інфляції

Повільніше дешевшають цукор і крупи – через вичерпання запасів попередніх високих врожаїв. Сповільнилось падіння цін на помідори, кісточкові, кавуни, яблука, яйця, курятину та свинину, “окремі овочі борщового набору”.

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Зросли ціни на огірки, молоко, банани.

Ціни на сирі продукти різко знизилися під кінець 2022 року через підвищену пропозицію на внутрішньому ринку і трималися низькими до другого кварталу 2024-го. Зараз вони відновлюють своє зростання.

Подібне явище відбувається лише вчетверте за останні 25 років історії незалежної України. У 2012-2013 роках це сталося через рекордний урожай зернових і овочів, а також стагнацію української економіки.

Урожай у 2022-2023 роках не побив рекорду, але пропозиція сировинних продуктів на душу населення була найвищою в історії країни через міграцію 6,5 мільйонів українців за кордон.

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Ціни на готові продукти також почали зростати на тлі пришвидшення зростання цін на сирі продукти, ринкових умов та наслідків російських обстрілів для бізнесу. В першу чергу це стосується молочної продукції. “Ціни на більшість кисломолочних продуктів та вершкове масло теж зростали під впливом скорочення виробництва молока-сировини, відключення електроенергії та псування готової продукції в торговельних мережах”, – пишуть у Нацбанку.

Девальвація та акцизи штовхають ціни вгору, але помірно

Гривня послабилася з 38 грн за долар на початку 2024 до 41 грн за долар у серпні цього року. Нацбанк припускає, що це стало причиною зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання.

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Підвищення курсу також перенеслося на зростання цін на пальне – у липні воно склало

до 17,6% р/р. Ціни на нафту на світових ринках також зросли. Проте ціни на пальне також перебувають під ефектом бази порівняння, адже на пальне повернулися довоєнні податки, компанії мають достатні запаси пального, а аграрії знизили попит на цей продукт.

Інфляцію далі стримує мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

Витрати бізнесу зросли через війну

Послуги подорожчали на 10,3% порівняно з липнем 2023 року – це підвищені витрати бізнесу на оплату праці та енергію, припускає Нацбанк.

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“Стрімкіше зростали ціни на послуги з охорони здоров’я, транспорту та зв'язку. Натомість пригальмувало зростання вартості освітніх, страхових та фінансових послуг, експлуатації власних транспортних засобів, а також послуг з особистого догляду”, – пишуть у центробанку.

Інфляція буде далі пришвидшуватись: причиною цьому будуть збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці.

Але Нацбанк не очікує її вищою за 8,5% під кінець 2024 року, після чого вона почне спадати у 2025-му. Прозноз регулятора щодо інфляції на наступний рік – 9,7% у першому кварталі 2025, 8,2% – у другому, 7,3% – у третьому, 6,6% під кінець 2025.