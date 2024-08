На цій хвилі я почав друкуватися і в серйозній пресі: The New Statesman, The Guardian, The Spectator. Писав про Україну, дисидентів, Голодомор (тоді ще навіть і терміну такого не було). Далі я писав про економіку, про газопроводи Сибіру, щодо яких тоді йшли великі дебати: Рейган був проти, Тетчер була за.

Одним словом, було про що писати. Людей тоді хвилювало, що буде після Брежнєва, що буде після Андропова, що буде після Черненка, хто такий Горбачов? І ось на тому тлі мені вдавалося пропихати українську національну проблематику. І вже у 1984 році отримую дзвінок із Мюнхена, а це директор Радіо Свобода, він каже мені: «Пане Нагайло, ми читаємо ваші статті. Прекрасно ви роботу робите. Ви би не хотіли для нас працювати?»

Перспектива переїжджати в Мюнхен мене не приваблювала, але мені було цікаво ось що: Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа мало найбільший у світі дослідницький центр, який вивчав країни Східної Європи.

Тож усі, від ЦРУ, британської розвідки до дипломатів і журналістів користувалися нашими матеріалами і нашими звітами. Ми видавали щотижня бюлетень статей про найбільш актуальні теми англійською мовою – RFE/RL Research Report. І він був доступний всім, він не був секретний. Ми мали картотеки чиновників усіх, ми мали моніторинг статей, і телебачення, і радіо – усе.

Отож, коли я потрапив на Радіо Свобода, я працював у дослідницькому центрі (дослідницький Інститут Радіо Свобода – ред.) разом із Романом Сольчаником.

Про перше інтерв'ю з Кравчуком

І ось, у квітні 1989 року так сталося, що я очолив українську редакцію. Одним із моїх завдань було об'єднати наше суспільство. Не еміграцію, а бути ампліфікатором здорових голосів в Україні, які ми могли нарешті почути. Щоб у Донецьку знали, що відбувається в Чернігові, щоб у Чернігові знали, що відбувається в Одесі, щоб у Львові знали, що відбувається в Києві. І ми через радіо були тим ампліфікатором.