Наразі вітчизняні виробники постачають Збройним силам понад 80% речового майна, повідомили в Міністерстві оборони України.

Скільки речового майна для ЗСУ постачають українські виробники

Закупівельна агенція оборонного відомства "Державний оператор тилу" залучила до постачання речового майна для ЗСУ вже 28 нових українських виробників.

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В одного з них агенція замовила хімічні грілки для створення альтернативного джерела тепла. Йдеться про пакети із сумішшю на основні натуральних компонентів, а саме води та солей або активованого вугілля.

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Раніше закуповували лише грілки китайського виробництва за вдвічі вищою ціною. Загальна економія на цій закупівлі сягнула близько 12,5 млн гривень, а Держоператор тилу придбав українських грілок на суму майже 9 млн гривень.

Жіночі літні польові костюми та пончо постачає одна з українських фірм, яка понад 10 років співпрацює з європейськими компаніями й виготовляла уніформу для структур країн Євросоюзу.

"Це важливий аспект нашої стратегії, оскільки прозорі правила закупівель забезпечують ширший вибір постачальників та створюють умови для інновацій. Наша мета – постачати військовим все необхідне, ефективно використовуючи державні ресурси", – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив.

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Міноборони допустило до експлуатації вогнемет українського виробництва

У Міністерстві оборони України кодифікували і допустили до експлуатації у Збройних силах України піхотний реактивний вогнемет, який розробили фахівці однієї з установ сектору оборонно-промислового комплексу.

Це переносна зброя, призначена для ураження ворожих вогневих точок, легкоброньованої та автомобільної техніки ворога. Із вогнемета можна знищувати живу силу ворога за укриттями.

Вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Її температура горіння становить майже 2500 градусів.

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Ворог, який укрився у цегляному будинку, не матиме шансів на виживання, якщо постріл вогнемета вибухне всередині.