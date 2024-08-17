На кадрах - удар по мосту. Видно, що після влучання одна з секцій переправи впала у воду.

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Також наші воїни завдають ударів по логістичних центрах і шляхах постачання противника.

У Повітряних силах показали, як українські військові б’ють по ворожих опорних пунктах та скупченню техніки на Курському напрямку.

До цього російські Telegram-канали писали, що українська армія нібито зруйнувала міст через річку Сейм у селищі Глушкове Курської області.

Наступ на Курську область: ЗСУ просунулися на 1-3 км

На деяких напрямках у Курській області українські військові просунулися на один-три кілометри.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту Володимиру Зеленському.

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«Війська наступального угруповання продовжують ведення боїв. Мають просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована. Всі заходи виконуються, відповідно до плану», - сказав Сирський.

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Він розраховує на поповнення обмінного фонду новими військовополоненими.

«Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони: це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це», - зауважив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

На Сумщині готують гумдопомогу для жителів Курської області

На Сумщині формують гуманітарну допомогу для цивільних у Курській області, які залишилися на території проведення операції Сил оборони.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він наголосив, що Україна дотримується зобовʼязань, визначених міжнародним гуманітарним правом.

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«Покинуті росією громадяни - переважно люди похилого віку, особи з інвалідністю, є сімʼї з дітьми. Вони потребують їжі, води, ліків», - сказав він під час поїздки до Сумської області.

За його словами, вже сформували близько 150 наборів продуктів. Їх передали через військових для цивільних у зоні проведення оборонної операції.

«Жорстокість - це кривавий почерк російської армії. Гуманність і чітке дотримання норм міжнародного права - наші принципи, які відрізняють нас від росіян», - наголосив Клименко.