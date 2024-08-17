У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви російських пропагандистів нібито Київ готується атакувати Запорізьку й Курську АЕС.

У відомстві назвали це «брехнею» й закликали Росію не поширювати неправдиву інформацію.

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МЗС відреагувало на заяви росіян про «брудні бомби»

«Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати «брудні бомби» чи атакувати атомні станції… Україна не має ні наміру, ні можливості здійснювати будь-які подібні дії», - прокоментував речник МЗС Георгій Тихий.

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У міністерстві наголосили, що Київ залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У МЗС додали: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх здобувати.

«Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося», - нагадав речник МЗС.

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Росія може готувати провокацію

На тлі заяв російських ЗМІ керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко не виключив, що Росія може готувати ядерну провокацію.

«В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі та наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про «брудну бомбу» і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт», - написав він.

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РФ звинуватила Україну в підготовці провокацій на АЕС

Напередодні російські ЗМІ розповсюдили інформацію начебто Україна готує удари по Курській та Запорізькій АЕС.

Пропагандисти пишуть нібито Київ хоче «застосувати брудну бомбу» або буцімто «завдати удару по місцях зберігання відпрацьованого ядерного палива АЕС».

Ситуація на ЗАЕС

11 серпня на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа.

Експерти МАГАТЕ заявили, що стали свідками густого диму біля АЕС. Фахівці агентства кажуть, що перед задимленням чули вибухи.

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Загорілося на об'єкті технічного водопостачання. Ймовірною причиною займання в Енергоатомі назвали недбалість росіян або свідомий підпал градирні.​​

Окупанти захопили ЗАЕС у березні 2022 року. Відтоді ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається напруженою.

АЕС вже понад два роки є джерелом ядерної загрози для всього світу через бойові дії навколо станції, некваліфіковане управління об'єктом та те, що російські військові тримають там важку техніку, а периметр станції взагалі замінований.