Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені фасади житлових будинків та інших приміщень.

В результаті обстрілу загорілось одразу 10 цивільних автомобілів на стоянці біля багатоповерхівок.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Російські війська вдарили по Сумах крилатою ракетою «Іскандер-К». Атакували з території Воронезької області.

«Був прильот по комунальному підприємству Паркінг, де стояли автомобілі. Дуже багато автомобілів згоріло. Працівники ДСНС дуже швидко приїхали і практично заходили у вогонь і заливали пожежу. Звернень про поранення від людей не було. Постраждало дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкоджені фасади», - розповів в.о. міського голови Артем Кобзар, пише Суспільне Суми.

Він оприлюднив фото з місця прильоту.

Голова Сумської МВА Дмитро Дрозденко повідомив про влучання у районі проспекту Свободи.

Потужний вибух у місті пролунав близько шостої ранку.

Наразі повідомляють про одну людину, якій знадобилася допомога.

З 9:00 запрацює штаб з ліквідації наслідків удару. Він розміщуватиметься в укритті школи №6. Мешканці, чиє житло пошкоджене, зможуть подати там заявку, зазначив Дрозденко.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що війська РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі обласного центру.

Ситуація на прикордонні Сумщини

Вночі та зранку росіяни 18 разів обстріляли прикордонні населені пункти області.

Зафіксовано 41 вибух.

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Під ворожим вогнем опинилися сім громад - Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська та Есманьська.

Такі дані станом на 8:00 повідомили в ОВА.

У більшості випадків окупанти били КАБами. Також атакували дронами, гатили з артилерії та танка.