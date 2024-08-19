Сили спеціальних операцій (ССО) у понеділок, 19 серпня, опублікували відео роботи своїх бійців у Курській області Росії.

В ССО кажуть, що російські військові намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях, а також у цивільних будинках.

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Українські воїни з одного з підрозділів ССО України на оприлюдненому відео демонструють лише частину своєї роботи. Вони займаються виявленням і знищенням ворожих сил.

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«Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених — щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника», — йдеться у повідомленні пресслужби ССО.