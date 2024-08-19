Сили спеціальних операцій (ССО) у понеділок, 19 серпня, опублікували відео роботи своїх бійців у Курській області Росії.

В ССО кажуть, що російські військові намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях, а також у цивільних будинках.

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Українські воїни з одного з підрозділів ССО України на оприлюдненому відео демонструють лише частину своєї роботи. Вони займаються виявленням і знищенням ворожих сил.

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«Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених — щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника», — йдеться у повідомленні пресслужби ССО.

 

Наступ на Курську область триває з 6 серпня. Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію". Бєлгородська область, яка також зазнає українського наступу, тепер перебуває під федеральним режимом надзвичайної ситуації.

Чеченці грабують магазин техніки в Курській області під час наступу ЗСУ - відео
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Чеченці грабують магазин техніки в Курській області під час наступу ЗСУ - відео

Чеченські бойовики грабують салон зв'язку в селищі в Курській області, що розташоване за 10 км від "сірої зони". Чоловіки у військовій формі розбивають вітрини і виносять техніку.

Метою операції є захист жителів прикордонних регіонів України від російських обстрілів і створення буферної зони. В рамках операції ЗСУ успішно знищують російські мости, що заважає російським військам відступати з оточених районів і ускладнює їх логістику.

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За словами Президента України, операція Сил оборони України в Курській області триває за планом, а українські захисники зміцнюють свої позиції там.

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