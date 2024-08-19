Уряд Данії підготував для України пакет короткострокової та довгострокової допомоги вартістю 783 млн данських крон (115 млн доларів США) для потреб ЗСУ, повідомили в Global Defense & Aerospace Post.

20-й пакет допомоги Україні від Данії − подробиці

"Путін продовжує жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вони могли захистити себе", – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

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Зазначається, що двадцятий пакет склали на основі побажань і потреб України. Його мета – підтримати Україну як у короткостроковій перспективі, так і в найближчі роки.

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Центральне місце посіли фінансові внески, зокрема для оборонної промисловості, які збільшили на 44 млн доларів США у 2024 році.

Ще 16 млн доларів США виділили у 2024 році на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства.

"Данія є і залишиться серед найбільших прихильників України. Ми постійно показували, що там, де є бажання, є і шлях, і Данія встановила міжнародний стандарт підтримки України", – зауважив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Наразі детальна інформація про повний вміст цього пакету допомоги не розголошується з міркувань безпеки.

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Данія профінансувала виробництво самохідних гаубиць "Богдана" для ЗСУ

11 липня Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для Збройних сил України для підтримки української оборонної промисловості. Обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.

Винищувачі F-16 від Данії вже надійшли до України. Цього літа вони літають над Україною, повідомляв держсекретар США Ентоні Блінкен.

Данія стала першою країною з НАТО, яка інвестувала у виробництво зброї в Україні. Меморандум щодо закупівлі озброєння у виробників України підписали у червні.