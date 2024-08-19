Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російської розвідки, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

СБУ затримала дві групи підпалювачів, які діяли на Харківщині та Черкащині

На Харківщині затримали двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора.

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Вони відстежили розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

Фото: Служба безпеки України

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Їх затримали на спробі підпалу залізничного устаткування.

А на Черкащині затримали дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали на замовлення країни-агресора.

Він залучив місцевого безробітного жителя, з яким разом намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує групам паліїв на Харківщині та Черкащині

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в у мовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

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Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ затримала ще 6 поплічників Росії, які палили пікапи ЗСУ та релейні шафи

Вони потрапили у поле зору спецслужби РФ через участь у Телеграм-каналах із пошуком легкого заробітку. Спецслужба запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

В Одесі затримали двох паліїв, які підпалили шафу вхідного світлофора на стратегічній лінії залізничного сполучення, а потім хотіли втекти з місця злочину. Їхнього спільника, який допомагав підпалювачам провести дорозвідку біля потенційних цілей, також затримали.

У Миколаєві затримали трьох неповнолітніх віком 13, 14 та 16 років, які на замовлення ворога підпалили два службові пікапи морської піхоти ЗСУ, які були на ремонті в обласному центрі після виконання бойових завдань на південному фронті.