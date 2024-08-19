За цей рік українці оформили 521 356 бланків на свідоцтво про право на спадщину, повідомив Опендатабот.

Скільки свідоцтв на спадщину оформили українці

Минулого року українці використали понад 455 тис. бланків. Це на 9,7% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

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Інфографіка: Опендатабот

Скільки заповітів оформили українці

За перші 6 місяців цього року оформили 68 497 бланків для заповітів. Порівняно з відповідним періодом торік, їх кількість зросла на 16,2%.

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Інфографіка: Опендатабот

Згідно з даними Опендатабот, на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк, тобто кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.