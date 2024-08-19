Росіяни вербують українських дітей для скоєння злочинів проти України під час війни, повідомив Telegrаph, цитуючи 16-річного Володимира Маркіна з Бахмута, що на Донеччині.

Хто такий Володимир Маркін

Юнак народився 2 жовтня 2005 року в місті Бахмут, Донецької області. Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, він перебував у своєму рідному місті.

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На момент вчинення важкого злочину хлопцю виповнилося 16 років.

За його словами, спершу він не міг повірити, що в країні, яку вважає своєю домівкою, почалася війна.

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Із початком повномасштабного вторгнення, більшість жителів Бахмута з його оточення, за словами Маркіна, змінили власні погляди, перейшли на проукраїнську позицію та засудили Росію за збройну агресію та розв’язання війни.

Маркін наголосив, що майже все його оточення підтримувало Україну та відкрито висловлювало власно позицію.

Більше по темі Україна має чергове поповнення «обмінного фонду» в Курській області Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Зеленському про дії ЗСУ під час наступу в Курській області.

Однак однією з причин його переходу на бік росіян стало споживання російського медійного контенту, зокрема YouTube-каналів, медіаресурсів і соцмереж.

"Я зрозумів, що Росія дуже значуща, могутня геополітична країна. Перейнявся її величчю та обрав бути з сильнішими", − пояснив юнак.

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Як Володимир Маркін почав працювати на Росію

Його робота на ворога почалася після того, як він побачив, що його знайома в березні 2022 року після удару по місцю базування українських військових спілкувалася з куратором ворожих спецслужб.

Знайома відмовилася співпрацювати з ворогом, але після умовлянь Володимира вона надала йому контакт представника Росії.

Юнаку обіцяли гроші та політичний притулок у РФ, так само як і громадянство, можливість стати курсантом військового ВНЗ, офіцерське звання тощо.

Маркін свідомо збирав необхідну ворогу інформацію та пересилав своєму контакту.

Своєю чергою Росія використовувала ці дані для ведення вогню не тільки по техніці, складах та підрозділах ЗСУ, а й навіть на рідний коледж юнака, на який він сам навів артилерію.

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Юнак допоміг ворогу вдало обстріляти потрібні об'єкти щонайменше 16 разів.

Маркіна, якому нині вже 19, заарештували 16 серпня 2022 року та засудили за статею 117-1 частини 7 ККУ до позбавлення волі терміном на десять років.

25 липня 2024 року він написав заяву з проханням включити його до обміну та передати як військовополоненого, однак російська влада в останній момент відмовилася від хлопця.

Так, Маркін повернувся до української в'язниці й відбуває раніше призначене покарання.

Росіяни відправили третю групу українських дітей із ТОТ на військовий вишкіл

Одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".

Раніше діти з тимчасово окупованої Херсонщини поїхали в Калмикію для навчання роботі з БпЛА на полі бою. У дитячий табір росіяни своєю чергою завезли дрони, які використовуються у війні.

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Дітей із Запорізької та Херсонської областей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.