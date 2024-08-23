Щорічно 23 серпня в Україні вшановують один з трьох ключових державних символів – синьо-жовтий стяг. Національний символ української ідентичності, супротиву та боротьби за свободу й незалежність. Якою ж є історія нашого прапора та скільки йому років?

День Державного прапора України: історія свята

Поєднання синього та жовтого кольорів утвердилося як національні кольори України під час європейської "Весни народів" у 19 столітті. Проте якщо копнути глибше, стає зрозуміло, що символіка співставлення цих кольорів сягає значно глибше в історію. Адже поєднання блакитного тла та жовтих малюнків зустрічається у гербах багатьох населених пунктів ще за часів Київської Русі. Козаки також зображували жовті хрести, зброю та небесні світила саме на синьому тлі на знаменах своїх сотень.

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Офіційно ж вперше синьо-жовтий прапор був визначений державним у законі Центральної Ради від 22 березня 1918 року. А вже у 1991 році, у рік здобуття Україною незалежності, ці кольори стали символом української державності. 28 січня 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України.

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Ідея відзначати День Прапору з’явилася не так давно, 20 років тому. Це свято було офіційно встановлене 2004 року указом президента України Леоніда Кучми. Дата святкування Дня Державного Прапора була обрана не випадково, адже саме 23 серпня 1991 року група депутатів вперше внесла синьо-жовтий прапор до зали Верховної Ради України. Ця подія стала важливим етапом у процесі виборювання нашої незалежності.

Внесення Прапора Незалежності України до залі пленарних засідань Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Фото Олександра Клименка, газета "Голос України"

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Що символізує прапор України?

Щодо символізму кольорів нашого державного прапора існує кілька версій їхнього тлумачення. Хоча на законодавчому рівні єдиного варіанту не встановлено, найпоширенішим є версія про те, що синій колір символізує безхмарне небо, а жовтий — наші багаті пшеничні поля. А поєднання цих кольорів начебто символізують мир та злагоду, багатство наших земель та працелюбність українців.

Синьо-жовта комбінація кольорів як прапор українців має щонайменше тисячолітню історію. Вперше вона з'явилась ще за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Величний Київський князь Володимир Великий мав власний герб – золотий тризуб на синьому фоні. Дещо пізніше, у другій половині XIII століття, на прапорі Галицьких князів Романовичів був зображений золотий лева на синьому тлі. Оскільки це був доволі складний візерунок (вишитий золотом лев обходився тоді дуже дорого), в широкий ужиток увійшла лише синьо-жовта гама.

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Утвердження синьо-жовтого прапора як державного вперше відбулося із проголошенням Української Народної Республіки (УНР). Вже у новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. Якщо ж говорити про столицю, Київ, то вперше синьо-жовтий прапор над мерією тут підняли 24 липня 1990 року.

Важливість Дня Державного прапора України 23 серпня

Чоловік встановлює український прапор поруч із прапорами із символікою та кольорами України в пам’ять про загиблих воїнів української армії на Майдані Незалежності в Києві, 24 лютого 2024 року, у другу річницю вторгнення Росії в Україну. (Фото Романа ПІЛІПЕЯ / AFP)

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День Державного Прапора – не просто чергове офіційне свято. Сьогодні український прапор – це символ національної гідності та незалежності, боротьби за свою свободу, волі до життя та незламності за будь-яких обставин. Він має глибоке значення для кожного українця, який нині боронить свою державу або щоденно робить свій внесок у добробут нашої країни, де б він не перебував та чим би не займався.

Наш синьо-жовтий стяг давно став для українців символом боротьби за свободу й незалежність, особливо у сучасний період історії, коли Україна героїчно захищає свою територіальну цілісність та право на існування на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Тож наш державний прапор – це національний символ єдності, що нагадує нам про те, що кожен із нас є важливою складовою творення великої та могутньої держави під назвою Україна.

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Сьогодні український прапор майорить над Еверестом, він літав у космос з Леонідом Каденюком, піднімався на п’єдестал разом з олімпійськими чемпіонами, починаючи з 1996 року. Десятиліттями він був важливим символом, під яким проходили наші революції, він прикрашав одяг протестувальників на Євромайдані. Зараз вже наші відважні військові виборють незалежність із синьо-жовтими шевронами на одностроях. Український прапор з честю підписують і передають побратимам, саме він майорить над вільними та звільненими від окупантів містами України.

Вшанування прапора 23 серпня – це спосіб висловити солідарність і повагу до всіх тих, хто боровся й продовжує боротися за мир і процвітання України як держави та українців як нації. Через воєнний стан українці у 2024 році не матимуть додаткових вихідних із нагоди Дня Прапора та Дня Незалежності. Але це не заважає нам прожити ці дні з гідністю й згадати про тих, хто віддав своє життя за незалежність України, за те, щоб синьо-жовтий прапор й далі гордо майорів над вільними містами й селами нашої країни.