Народний депутат Ярослав Желєзняк у своєму Телеграм-каналі повідомив, що Верховна Рада України на своєму сьогоднішньому засіданні ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Законодавчу ініціативу №0285 підтримав 281 народний депутат. Нардеп також уточнив, що напередодні голосування у сесійній залі "дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за, і проти".

Ратифікація Римського статуту Україною - для чого потрібна

Як пише Укрінформ, метою закону є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

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Україна заявляє, що прохання МКС про співробітництво можуть надсилатися як дипломатичними каналами, так і безпосередньо до Офісу Генерального прокурора (з питань розслідування та судового розгляду) або до Міністерства юстиції (з питань виконання вироків та інших рішень Міжнародного кримінального суду, ухвалених за результатами розгляду справи).

Водночас Україна заявляє, що прохання МКС про співробітництво та будь-які документи, що до нього додаються, мають надсилатися українською мовою або супроводжуватися перекладом на українську мову.

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Чи каратимуть військових ЗСУ за воєнні злочини за Римським статутом - що відомо

Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

Україна планує долучитися до оновленої версії статуту МКС, що включає також статтю 8bis (згідно з якою під злочином агресії розуміється планування, підготовка, ініціювання або вчинення особою, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними чи військовими діями держави або керувати ними, акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабами є грубим порушенням Статуту ООН).

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Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти.

Після набрання чинності закону та Римського статуту держава набуде повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді та зможе брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС і формувати політику МКС, висувати свого кандидата на посаду судді, затверджувати розподіл бюджету МКС з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб (зокрема, прокурора МКС), впливати на розробку змін до Римського статуту.

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Очікується, що ухвалення закону забезпечить необхідний рівень імплементації положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини), а також забезпечить запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення злочинів.

Римський статут МКС - що варто знати

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.

Росія, як і США, підписала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але за весь цей час так і не ратифікувала його.