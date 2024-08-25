Якщо рішення про передачу Україні ракет JASSM буде ухвалене, це значно розширить можливості для вже наявних F-16, а також тих літаків, що будуть надані Україні в майбутньому. Ці винищувачі не лише боротимуться з переважаючою російською авіацією у повітряних боях і посилять ППО під час масованих ракетних обстрілів, а й самостійно завдаватимуть руйнівних ударів по наземних цілях ворога.

Повітряні сили ЗСУ вже не раз доводили ефективність використання подібних крилатих ракет повітряного базування. На рахунку британських Storm Shadow – знищені командні пункти, місця розташування військових РФ і навіть кораблі Чорноморського флоту.

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Союзники зацікавлені у воєнних успіхах України та у збереженні переданих F-16, розуміючи стратегічне значення цих винищувачів у війні. РФ досі має перевагу в кількості літаків і систем протиповітряної оборони, тож уявити, що українські F-16 будуть завдавати звичайних бомбових ударах на лінії фронту просто неможливо. За цих умов для України особливо важливим є забезпечення літаків найсучаснішими засобами захисту та озброєння.

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Крилаті ракети JASSM є критично необхідними для України, адже вони дозволять максимально убезпечити українських пілотів, які вже пройшли підготовку на західних літаках, і звести до мінімуму ризики для самих F-16. Адже наявність таких ракет значно підвищить ефективність бойових операцій та дозволить знищувати важливі стратегічні цілі противника з безпечної відстані, не залітаючи у зону роботи російської ППО.

AGM-158 JASSM — це високоточна американська всепогодна крилата ракета класу «повітря-земля», розроблена для знищення важливих, високозахищених об'єктів з безпечної відстані, поза зоною дії ворожих систем ППО. Її основне призначення — забезпечити можливість завдавати нищівних ударів по критичних цілях, залишаючись при цьому недосяжною для протиповітряної оборони противника.

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Програма розробки JASSM стартувала в 1995 році, коли були визначені технічні завдання та вимоги до нової ракети, яка мала відповідати найсучаснішим військовим потребам Сполучених Штатів. У рамках цього проєкту двом провідним оборонним компаніям — Lockheed Martin і McDonnell Douglas (нині Boeing) — було доручено створити два прототипи ракет, які мали відповідати критеріям малопомітності, високої точності та здатності до запуску з зон, де ворожа ППО не зможе дістати літак-носій. У 1996 році ці компанії отримали контракти на початковий етап розробки, і їхнім проектам були присвоєні індекси AGM-158A і AGM-159A відповідно.

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У квітні 1998 року компанія Lockheed Martin виграла контракт на етап інженерного проєктування та промислової розробки JASSM. Льотні випробування AGM-158A з двигуном розпочалися в листопаді 1999 року, а випробування вдосконаленої ракети з усунутими недоліками відбулися в січні 2001 року. У грудні 2001 року було схвалено виробництво малої серії ракет, а в середині 2002 року програма JASSM офіційно перейшла на етап експлуатаційних випробувань та оцінки.

Остаточна сертифікація готовності ракети до експлуатації була отримана в жовтні 2003 року. Спочатку JASSM використовувалася на стратегічних бомбардувальниках B-52, але згодом її інтегрували в арсенали більшості ударних літаків ВПС США, в тому числі F-15E, F-16, F/A-18, F-35, B-1B, B-2 та B-52. Передані Україні F-16 зможуть нести одночасно дві ракети JASSM. Літак-носій виконує роль повітряної платформи, яка забезпечує необхідну висоту і стартову швидкість ракети перед її пуском. Після запуску вмикається реактивний двигун ракети і відкриваються її крила, що забезпечують стабільний політ до цілі.

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Подібно до британської ракети Storm Shadow, американська AGM-158 JASSM також була створена з використанням технологій зниження радіопомітності. В конструкції цієї ракети широко застосовуються композитні матеріали на основі вуглецю, які значно знижують її відбивну здатність, ускладнюючи виявлення ракети ворожими радарами. Аналогія зі Storm Shadow цілком доречна, оскільки на практиці стелс-технології на цій ракеті вже довели свою ефективність у війні проти Росії. Російські системи ППО часто мають серйозні труднощі у виявленні та подальшому перехопленні Storm Shadow. Подібні проблеми у росіян виникнуть і тоді, коли Україна отримає ракети JASSM.

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Модифікації JASSM

За час експлуатації JASSM отримала декілька модифікацій. Базовий варіант ракети, що виготовлявся з 2003 року, отримав назву AGM-158A. Максимальна дальність ураження перших JASSM становить 360 кілометрів. Ракета має комбіновану систему навігації: інерціальна навігація об’єднана з GPS, що дозволяє корегувати ракету протягом польоту. Для досягнення максимальної точності ураження AGM-158A оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, яка активується на фінальному етапі польоту, дозволяючи ракеті автономно визначати цілі. Маса ракети становить 1020 кг.

Наступний варіант — AGM-158B — відзначається удосконаленим, економічнішим двигуном та місткішими паливними баками. Збільшений запас палива вдалося вмістити завдяки зміні компоновки внутрішніх вузлів ракети. Ці вдосконалення збільшили максимальну дальність ураження аж до 980 кілометрів.

Бойова частина ракети JASSM не зазнавала змін із моменту її створення. Маса боєголовки становить 450 кілограмів, а її корпус, виготовлений із вольфрамового сплаву, несе у собі 109 кілограмів високоефективної вибухової речовини. Серйозні габарити бойової частини дозволяють їй проникати у ґрунт на глибину до 24 метрів та пробивати залізобетонні плити товщиною до 2 метрів, що робить її ефективною для знищення навіть укріплених підземних об’єктів.

Розробка найсучаснішого варіанту ракети JASSM розпочалась у 2018 році. Вона отримала назву AGM-158 «Extreme Range». Виходячи з назви, ракета мала стати ще більш далекобійною, за планом – до 1 900 кілометрів. Заради збільшення дальності польоту конструктори збільшили й розміри самої ракети та її паливних баків. Маса ракети зросла до 2 300 кілограмів, а бойова частина також була збільшена вдвічі і склала 910 кілограмів. Крім того, ракета отримала вдосконалену бортову електроніку та навігаційні системи, що підвищило її точність і ефективність ураження цілей. Через більші розміри ракети значних змін зазнала й конструкція крил, що поліпшило аеродинамічні характеристики, а нове покриття забезпечило кращий рівень радіонепомітності, роблячи її ще складнішою для виявлення ворожими радарами. Виробництво першої малої серії цих ракет розпочалось у 2021 році.

Які ракети отримає Україна?

Україна може отримати ракети AGM-158A JASSM або AGM-158B JASSM-ER. Це є цілком реальним сценарієм, адже США вже постачають Україні балістичні ракети ATACMS, які мають майже таку саму дальність, як і AGM-158A. Обидві моделі уніфіковані для запуску з літаків F-16, і армія США має їх досить багато.

Передача цих ракет Україні відкриє нові стратегічні можливості для ураження військових об’єктів, зокрема, в Криму. Під загрозою знищення опиняться російські системи ППО та пускові установки для балістичних ракет, які Росія використовує для ударів по території України. Це послабить її можливості обстрілювати цивільні й військові об’єкти України.