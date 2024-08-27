З 31 серпня по 8 вересня 2024 року відбуватиметься персональна виставка Марії Левитської "АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни."

Виставка "АЗОВСТАЛЬ. Полонені. Заручники війни." – що відомо

У 2022 році художниця опинилася з дитиною в Празі, де вони пішли до музею готичної скульптури та живопису святої Агнешки.

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Там жінка побачила старовинні дерев’яні скульптури, зокрема Мадонну з немовлям, але в немовляти були обламані ручки, ніжки. Так само й Пієта, а у Христа обламані ноги.

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"Я відчула – це про нас. Про війну в Україні. Про наших понівечених дітей, людей. Про Маріуполь, коли майже не було ніякої інформації... Були уривки відео захисників Азовсталі... Я не могла їм допомогти нічим... Просто у дворі, біля сміттєвих баків я почала малювати свій біль...", – пояснила Левитська.

У Національному музеї медицини вона відкрила виставку саме тих робіт. Туди прийшли жінки та матері полонених Азовців.

Тоді одна жінка спитала Левитську чи зможе вона намалювати про полонених.

"І я малювала… Через біль… Крізь сльози… Я відмолювала.. Знаю кого і знаю за що…Я мала це зробити!" – наголосила художниця.

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Хто така Марія Левитська

Марія Левитська – Народна художниця України, театральна художниця-постановниця та художниця костюмів.

Вона народилася в Києві та закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури України, факультет живопису, сценографічний розділ, майстерню професора Данила Лідера.

Творчу кар’єру розпочала як художниця-постановниця та художниця по костюмах на кіностудії імені Олександра Довженка.

З 1989 р. – головна художниця Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка.

Левитська створила декорації та костюми для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні, Японії, Канаді, Словенії, Польщі та інших країнах.