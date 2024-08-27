Саветт також висловив найглибші співчуття Reuters у зв’язку з втратою одного з їхніх співробітників.

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"Ми найрішучіше засуджуємо цю атаку", – наголосив речник.

Білий дім засудив ракетний удар РФ по готелю в Краматорську Донецької області 24 серпня, повідомив речник Ради національної безпеки США Шон Саветт.

Over the weekend, Russia attacked a hotel in Ukraine in a missile strike, injuring multiple journalists and killing one. We condemn this attack in the strongest of terms and extend our deepest condolences to @Reuters on the loss of one of their own. https://t.co/TmUB8Z92iI

Удар по готелю у Краматорську: постраждали журналісти Reuters

24 серпня російські війська вдарили по готелю у Краматорську ракетою "Іскандер-М".

У Reuters підтвердили, що через російську атаку постраждали їхні журналісти. У готелі, куди поцілили росіяни, жили шість членів команди агенції, які висвітлювали війну в Україні.

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Серед потерпілих також була громадянка Польщі Моніка Андрушевська. На момент удару журналістка проїжджала поруч із готелем.