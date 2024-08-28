Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти Камала Гарріс погодилася дати CNN інтерв'ю разом зі своїм напарником від Демократичної партії, губернатором Міннесоти Тімом Уолзом, яке відбудеться цього четверга. Американські виборці сподіваються, що її перше велике інтерв’ю для ЗМІ після того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів 21 липня, проллє трохи світла на заплановані політичні ініціативи, включно з допомогою Україні.

Як Гарріс, так і її опонент, колишній президент США Дональд Трамп, досі проводили кампанії, сповнені гучних заяв, але абсолютно слабкі щодо конкретної політики.

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Судячи з усього, Трамп провів кампанію з негативними повідомленнями, зосередившись більше на висміюванні Гарріс, її зовнішності та етнічного походження (її батько був з Ямайки, мати – індіанкою), але нічого конкретного не говорив про те, як він планує приборкати нестримну інфляцію в США чи допомогти вирішити конфлікти в Палестині та Україні.

Тим часом Гарріс і Уолз отримали хвилю ентузіазму та підбадьорливих мітингів, майже не згадуючи про внутрішню чи міжнародну політику, навіть на чотириденному Національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго цього місяця.

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CNN оголосив у вівторок, що інтерв’ю, яке братиме головна політична кореспондентка і ведуча Дана Беш, вийде в ефір о 21:00 за східним часом у четвер, 29 серпня.

(Головний офіс CNN розташований в Атланті, штат Джорджія, навіть попри те, що більшість їхніх програм знімається в Нью-Йорку.)

Останнє велике інтерв’ю віцепрезидентки у 2021 році з Лестером Холтом з NBC пройшло не дуже добре, особливо коли на неї тиснули щодо гострої теми про зростання нелегальної імміграції на південному кордоні Америки.

«Знаєте, в якийсь момент ми поїхали на кордону», – сказала Гарріс в інтерв’ю й додала: «Ми були на кордоні. Отже, все це, все це, вся ця справа про кордон. Ми були на кордоні».

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Холт відповів: «Ви не були на кордоні».

Вона там дійсно не була, хоча відомо, що в адміністрації Байдена вона відповідала за це політичне питання, щодо якого Трамп роками роздмухував республіканський вогонь.

Певно, що американські виборці та європейські лідери уважно прислухаються до будь-яких подробиць про те, які плани кандидатів мають допомогти Україні припинити 30-місячне вторгнення Росії. За весь місяць Гарріс і Уолз майже нічого не сказали на цю тему, а Трамп лише хвалився, що закінчить війну «за 24 години», не пропонуючи конкретних планів.

Напарник Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс – єдиний із цієї четвірки, хто абсолютно чітко висловив свою позицію, зазначивши, що йому «насправді байдуже», що станеться з Україною.

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Керівник кремлівської пропаганди каже, що платформа Telegram корисна для впливу на пересічного українця

Експрезидент Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки Федерації Дмітрій Медвєдєв заявив, що кремлівська пропаганда «доносить свої меседжі до пересічного українця» через соцмережу Telegram.

Минулими вихідними генерального директора цієї соціальної медіа-платформи Павла Дурова заарештували в Парижі за звинуваченнями в тому, що його платформа використовується для незаконної діяльності, зокрема торгівлі наркотиками та розповсюдження дитячої порнографії.

В інтерв’ю, опублікованому у вівторок у New York Post, аналітик Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW) сказав, що «Кремль розглядає Telegram як перешкоду… Це найбільша платформа в Росії, яку Кремль не контролює».

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Він пояснив, що Дуров втік із Росії в 2014 році, коли він, як повідомляється, відмовився передати Кремлю ключі шифрування.

«Якщо вони візьмуть його під варту, зможуть затримати його та тиснути на нього, тоді так, вони можуть спробувати отримати ключі від Telegram, проти чого Дуров бореться роками», – сказав Баррос і додав: «Це було б дуже погано».

Тим часом Медвєдєв заявив, що Дуров, імовірно, не знав про незаконну діяльність на його платформі, і похвалив Telegram як один із ключових пропагандистських інструментів Кремля для впливу на українців.

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«Telegram як месенджер використовується величезною кількістю наших людей, у тому числі тих, хто на передовій. І наш ворог неодноразово казав, що не може це контролювати», – сказав Медведєв.

«Матеріали, які ми там публікуємо, доходять до свідомості пересічного українця», – додав він і зауважив: «І вони також починають думати, що все дещо не так, як вони бачать по телевізору. Тому це, очевидно, політичне питання. І з цим треба розібратися».

Прем'єр-міністр уточнив, які боєприпаси використовували росіяни для авіаударів по енергетиці; екстрені відключення скасовані

У вівторок прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що останні масовані авіаудари Росії по енергомережі України були завдані не виключно безпілотниками, як спочатку повідомлялося в його відомстві, а скоріше ракетами з касетними боєприпасами, і що розмір завданих збитків не такий серйозний, як передбачалося.

«Вчора, до речі, ми зафіксували перші ракетні обстріли з використанням касетних боєприпасів, вони били по наших розподільних підстанціях, – сказав Шмигаль. – Були десятки ракет. Після десятків учорашніх ударів ми втратили дуже невелику кількість нашої техніки завдяки першому та другому рівням захисту».

Шмигаль додав, що раніше Росія завдавала ударів по об’єктах енергосистеми саме за допомогою безпілотників, і що "ракетних ударів не було, оскільки це було економічно недоцільно для ворога".

Тим часом екстрені відключення, які найбільший приватний дистриб’ютор країни ДТЕК запровадив у столиці та в регіонах, наразі скасовані.

«Київ, Київська область, Дніпропетровська область, Одеська область, Донецька область: екстрені відключення скасовано», – йдеться в повідомленні ДТЕК у вівторок.

А в Укренерго заявили, що мережа повернеться до планових відключень, щоб налагодити постачання енергії.

Раніше у вівторок аварійні відключення електроенергії ввели в Києві та області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.