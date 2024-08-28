Українські зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знешкодили штурмовик Су-25, повідомила пресслужба бригади в Телеграм-каналі.

На Краматорському напрямку українські зенітники збили Су-25

"Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр вразили російський штурмовик СУ-25!" – йдеться в повідомленні.

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Наразі доля екіпажу літака невідома.

"...Проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше", – наголосили в бригаді.

Зенітники ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25

Нагадаємо, що 23 липня українські зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знешкодили штурмовик Су-25.

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Він у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

19 липня війська окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25 на Донеччині, який намагався атакувати позиції Сил оборони.

А 7 липня воїни цієї ОМБр ліквідували російський штурмовик на Покровському напрямку.

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