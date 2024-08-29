День пам'яті захисників України держава започаткувала у 2019 році. Дату 29 серпня було обрано як один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – саме цього дня в 2014 році відбувся вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом.

Що це за день та чому 29 серпня?

Повністю цей пам'ятний день 29 серпня 2024 року в Україні має назву "День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України". Він встановлений Указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців,які віддали життя за нашу Батьківщину.

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29 серпня 2014 року назавжди залишиться в нашій пам'яті як день, в який відбулася подія, що коштувала нам життів багатьох українських воїнів. Тоді під час російсько-української війни проводилась Іловайська операція, і саме в цей день відбувся потужний прорив української групи військ із російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових.

На жаль, він коштував життя багатьом із них— вони полягли поміж соняхів Донбасу і вже ніколи не зможуть узяти до рук зброю, щоб захистити нашу незалежність. Саме тому сонях просто повинен бути символом Дня пам’яті загиблих захисників України. Прекрасні поля, синє небо і яскраве сонце стали для кожного з них останнім прихистком, останнім домом і спогадом про свою країну.

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Мета впровадження Дня пам’яті захисників України

Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року, коли люди без розпізнавальних знаків увійшли на Кримський півострів і почали захоплювати стратегічні об’єкти та військові частини Збройних Сил України. Вже 16 березня на території півострова та в Севастополі провели незаконний референдум. Влітку активні бойові дії йшли вже на Донбасі, в серпні запеклі бої за Іловайськ стали однією з центральних подій війни. Ця трагедія — відома як Іловайський котел — мала серйозний вплив як на українське суспільство, так і на міжнародні відносини.

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29 серпня 2014 року російські війська накрили вогнем наших захисників у соняшникових полях під Іловайськом, перед цим пообіцявши відкрити так званий "зелений коридор". Тоді в цих соняхах загинуло 366 українських воїнів, 429 – зазнали поранень, 158 – зникли безвісти, 300 – опинилися в полоні. Саме тому сонях є нагадуванням про мужність і звитягу наших героїв, які попри все намагалися вирватися з оточення.

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Іловайськ – це не лише велика трагедія й одна з відправних точок війни, це також доказ української незламності, це чин і подвиг українських військових. Важливо також, що саме цей день повсякчас нагадує нам про підступність і віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори з терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна.

Тож 29 серпня кожного року ми згадуємо тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а разом із ними десятки тисяч полеглих героїв і героїнь, що віддали своє життя за нашу незалежність, починаючи від 2014 року. Всі вони, безумовно, є частиною нашої історії, прикладом звитяги захисників і захисниць України. Тепер вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю та самобутність нашої держави — від воїнів славетної Русі-України, козаків Сагайдачного, Хмельницького і Мазепи до бійців Галицької армії ЗУНР і УПА і тих, хто воював проти німецьких нацистів під час Другої світової війни.

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Ця річниця важлива, адже вже 10 років Україна переживає найбільше випробування в новітній історії – веде безперервну збройну боротьбу за свою незалежність і територіальну цілісність проти Росії. Щодня ми платимо велику ціну за ще один день нашої свободи, ще один день нашої гідності та незалежності. Тож маємо пам'ятати, якою ціною виборене наше життя. Віддати шану, сказати слова вдячності та зробити все можливе, аби пам’ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед — наша місія на це й усі майбутні покоління. Тому що перемагає лише той, хто пам’ятає – vincit qui meminit.

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Як відзначають День пам’яті захисників України?

Кабінет міністрів України затвердив план заходів із відзначення у 2024 році Дня пам'яті полеглих захисників України ще на початку літа. У травні 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць. Така практика вшанування воїнів є загальноприйнятою у всьому світі. Меморіальні кладовища для військових є, зокрема, у США, Канаді, Франції та Польщі. А за рік до цього, в липні 2021-го, на державному рівні був прийнятий військовий поховальний ритуал — що стало ще однією важливою традицією вшанування подвигу наших героїв.

Звичайно ж, роботи ще багато, і після перемоги Україні треба буде відновити й створити нові традиції вшанування пам’яті своїх загиблих захисників. Певні кроки в цьому напрямку вже зроблені, зокрема й завдяки започаткуванню Дня пам'яті захисників і захисниць України. У майбутньому в Україні постане безліч особливих місць із проникливою архітектурою і людяними меморіальними практиками, які свідчитимуть, що ми вдячно вшановуємо пам'ять усіх загиблих.

З нагоди Дня пам’яті полеглих захисників України заплановано провести такі національно-патріотичні заходи:

Всеукраїнську акцію пам’яті “Сонях”, що включає в себе прикрашання власного одягу соняхом з лівого боку грудей — 29 серпня;

щорічний забіг у пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за героїв України” в Ірпені — 31 серпня;

виставки знищеної російської військової техніки та озброєння на території України;

урочисте покладання квітів біля Стіни Пам'яті на Михайлівській площі в Києві та в інших населених пунктах України.

Також серед запланованих заходів тематичні виставки та публікації наукових праць, збірок документів і матеріалів, енциклопедичних, довідкових, науково-популярних та інших видань, присвячених вшануванню захисників і захисниць України.