Державна прикордонна служба України (ДПСУ) наразі не фіксує переміщень техніки чи особового складу армії Білорусі у безпосередній близькості до українського кордону, цитує Укрінформ речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

"Там нічого не змінилося. Ми контролюємо всю протяжність нашого кордону, і на даний момент по лінії держрубежу не фіксувалося якихось нестандартних чи провокативних дій з боку суміжної території", - сказав він.

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Водночас речник не виключає того, що Білорусь під виглядом навчань або під тиском РФ концентрує певну кількість своїх підрозділів на певній відстані від кордону.

Білорусь накопичує війська біля кордону з Україною – що відомо

Українське МЗС нещодавно заявило, що білоруські збройні сили накопичують війська у Гомельській області під виглядом навчань, і зазначало, що у білоруському прикордонні спостерігається присутність найманців колишньої російської ПВК "Вагнер".

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"Проведення навчань біля кордону та Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом", – наголосили в МЗС 26 серпня.

Також в українському відомстві закликали посадових осіб Білорусі не робити "трагічних для власної країни помилок під тиском Москви", а її збройні сили – припинити дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, яка перевищує дальність ураження систем вогню держави.