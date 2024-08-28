Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили новітній російський комплекс радіоелектронної боротьби "Сапфір" у Курській області РФ, як йдеться у повідомленні ССО в Telegram.

"Оператори ССО України вполювали на Курщині російський комплекс РЕБ "Сапфір", — йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Українські військові виявили російську РЕБ під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем противника.

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"Ураження нанесли ударні БПЛА, за допомогою яких РЕБ "Сапфір" було знищено, а ворог поніс втрати вбитими і пораненими", — йдеться у повідомленні ССО без уточнення кількості втрат.

Відео з камери дрону, місце та дату зйомки якого Київ Пост не зміг незалежно перевірити, демонструє ураження російського РЕБ. Однак невисока якість зйомки не дає змогу ідентифікувати, яку саме систему РЕБ було уражено.

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Також на відео після удару дронами видно, як військові РФ намагаються евакуювати поранених, однак точну їхню кількість встановити важко.

Наприкінці липня минулого року російське державне агентство ТАСС із посиланням на свої джерела повідомило, що війська РФ вперше застосували в зоні бойових дій в Україні новітню систему РЕБ "Сапфір".

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"Комплекс показав себе дуже добре, без нього хлопці на виконання завдань не виїжджали", — зауважував співрозмовник ТАСС, ім'я та прізвище якого журналісти не називали.

Повідомлялося, що "Сапфір" прикривав на полі бою інженерні підрозділи російських військ, які споруджували нові окопи, від роботи українських безпілотників.

Російські ЗМІ тоді повідомляли, що цей комплекс радіоелектронної боротьби можна використовувати проти всіх видів дронів.

Наголошувалося, що коли "Сапфір" засікає небезпеку, він миттєво класифікує тип безпілотного літального апарату та може визначити, який саме ступінь небезпеки несе БПЛА того чи іншого типу. Після цього комплекс РЕБ подає сигнал тривоги й починає "глушити" дрон противника.

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Як стверджує виробник, апаратура комплексу може виявляти й класифікувати безпілотники на відстані до 30 кілометрів, а протидіяти їм — на відстані до пʼяти кілометрів.

Росіяни стверджували, що нова система радіоелектронної боротьби може пригнічувати навіть наземні станції управління дронами.

Як пише спеціалізоване видання Militarnyі , "Сапфір" базується на шасі цивільного автобуса Merсedes-Benz Sprinter, хоча, ймовірно, є опціональна можливість встановлення на інше, зокрема й спеціалізоване шасі. Комплекс має характерну, ймовірно телескопічну, щоглу з великою кількістю всенаправлених антен. Пункт управління комплексом міститься у тій самій машині, що й апаратна компонента.