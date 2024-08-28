За його словами, пожежу вдалося локалізувати, жертв немає. Губернатор, як завжди, запевняє, що «ситуація під контролем».

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“Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів”, — повідомив губернатор російського регіону Александр Соколов.

Невідомі безпілотники атакували місткість для зберігання палива у місті Котельнич Кіровської області РФ, що знаходиться приблизно за 1500 км від кордону з Україною, повідомила низка російських медіа в середу, 28 серпня.

За даними російського Телеграм-каналу Baza, попередньо відомо, що дрони атакували сховище з нафтопродуктами на комбінаті "Вятка" в місті Котельнич.

За інформацією Baza, всього було три безпілотники, і після удару одного з них зайнявся один із резервуарів. Два дрони атакували склад із нафтопродуктами на комбінаті В’ятка: один із них ударив у кришку резервуара, другий безпілотник влучив у порожню цистерну.

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Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Проте Baza опублікувала відео, ймовірно, моменту удару, на якому видно, як почалася пожежа.

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Російське пропагандистське медіа ТАСС повідомляє, що в районі міста сталося 5 ударів безпілотників, але у чатах місцеві жителі пишуть про 6 ударів.

Це перша атака безпілотників ЗСУ по Кіровській області від початку російського вторгнення в Україну.

Kyiv Post звернувся до власних джерел в українських спецслужбах, втім не отримав відповіді на момент публікації матеріалу.

Де Кіровська область РФ?

Кіровська область, яка розташована поруч із Казанню, де 28 серпня вранці російська влада тимчасово закривала аеропорт через атаку безпілотників, знаходиться приблизно за 1500 км від українського кордону.

Нагадаємо, що джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки (ГУР) сьогодні повідомили, що в ранні години середи, 28 серпня, дрони ГУР і Сил спеціальних операцій (ССО) українського виробництва атакували нафтобазу ФДКУ «Атлас» управління федеральної агенції державних резервів Росії в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області Росії.

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Атакований обʼєкт є частиною російського ВПК та важливою ланкою забезпечення пальним російських окупаційних військ.

Атаки України на російські нафтобази стали важливою частиною стратегії, спрямованої на ослаблення нафтогазового сектору Росії, її основного економічного активу.