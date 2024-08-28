Російські окупаційні війська розмістили на Керченському мосту в Криму самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", повідомляє Телеграм-канал Крымский ветер.

"Просто на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцир-С1", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на супутникових знімках він відображається щонайменше місяць.

На початку серпня начальник української воєнної розвідки Кирило Буданов зазначив, що робота над підготовкою до знищення Керченського мосту триває.

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Є шанс, що він буде зруйнований протягом найближчих кількох місяців.

Удари ЗСУ по Криму – що відомо

16 серпня українські Збройні сили атакували тимчасово окупований Крим та уразили поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

Телеграм-канал "Крымський ветер" також повідомив, що в Керчі над поромною переправою було видно дим. Крім того, є інформація про пожежу в районі Кам'янки під Сімферополем.

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Уряд країни заявив, що суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

Окрім цього, біля Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим із Росією, у чергах на проїзд після його перекриття в ніч проти 16 серпня зібралося майже дві тисячі автомобілів. Час очікування – понад три години.

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Бійці Головного управління розвідки знищили російський швидкісний катер типу "Тунець" у тимчасово окупованому Криму. Вороже судно потопили у ніч з 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське. 

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