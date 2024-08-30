Конфлікти в Україні, Сирії, Газі, Судані та інших регіонах спричинили різке зростання кількості зниклих безвісти людей у ​​всьому світі – ця тенденція посилюється через наслідки зміни клімату, зокрема через масову міграцію.

Сьогодні, коли світ відзначає Міжнародний день зниклих безвісти, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) закликає уряди та усі зацікавлені сторони активно працювати над вирішенням цієї зростаючої глобальної проблеми.

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«Ефективні заходи доступні – документувати випадки зникнення людей без вісти, знаходити та ідентифікувати жертв, повертати знайдених живими жертв до їхнії сімей, повертати останки загиблих жертв їхнім близьким, щоб вони могли їх гідно поховати і щоб права людей були дотримані. Сім’ям вцілілих жертв має бути надана правова допомога та доступ до правосуддя, а також належне відшкодування», – заявила генеральна директорка ICMP Кетрін Бомбергер, наголосивши, що комісією «були розроблені системи збору та управління даними, які за необхідності перетинають кордони, об’єднуючи відповідні агенції з метою ефективного застосування найновіших досягнень генетики».

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Керівник ICMP Кнут Воллебек наголосив на тому, що «в Україні, Іраку, Сирії, В’єтнамі та інших країнах ICMP допомагає владі та родинам зниклих безвісти розробляти системні програми. Допомагаючи сім’ям зниклих безвісти отримати належний правовий захист, ми відстоюємо власні права, права, які є невід’ємними та неподільними».

Відзначаючи міжнародний День зниклих безвісти, ICMP організувала низку заходів у рамках своїх програм. В Албанії, у співпраці з Управлінням інформації про документи колишньої державної безпеки, ICMP спільно із Європейським Союзом на початку цього тижня організували та профінансували захід в Поградеці, на узбережжі Охридського озера, а також подібний захід в Боснії та Герцеговині. ICMP за сприяння ЄС та уряду Швеції підтримала проведення цього дня пам’ятних заходів в містах Бієліна та Брчко, а також у Сребрениці. ICMP також бере участь у пам’ятних заходах, організованих у Сараєво Консультативною радою Інституту зниклих безвісти.

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В Іраку спільно із трьома організаціями громадянського суспільства (ОГС) ICMP організувала в Університеті Халабджа в Курдистані захід, який об’єднав сім’ї зниклих безвісти з міст Синджара, Чамчамала та Халабджа/Барзана.

В рамках своєї сирійської програми ICMP організувала триденну серію семінарів у Женеві за підтримки Сполученого Королівства, які завершилися сьогодні. Семінари об’єднали ОГС та сім’ї зниклих безвісти з Сирії та сирійської діаспори за кордоном з метою визначення шляхів ефективної підтримки ОГС у створенні стратегії пошуку зниклих безвісти в Сирії, а також уздовж міграційних маршрутів та ефективної співпраці з міжнародними організаціями, які опікуються пошуком зниклих безвісти.

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Тим часом в Україні за підтримки уряду Норвегії ОГС-бенефіціари Програми малих грантів ICMP організували сьогодні низку круглих столів, фотовиставок та заходів зі збору коштів у Києві, Харкові, Дніпрі, Костянтинівці та Володимирці.

Про ICMP

ICMP — це договірна міжурядова організація, яка прагне забезпечити співпрацю урядів та окремих осіб у пошуку зниклих безвісти внаслідок конфліктів, порушень прав людини, катастроф, дій організованої злочинності, міграції та інших причин, а також допомогти їм у цьому. ICMP також підтримує роботу інших організацій у їхніх зусиллях з пошуку зниклих безвісти, заохочує громадськість до участі у своїй діяльності та сприяє розвитку відповідних форм вшанування пам’яті зниклих безвісти.