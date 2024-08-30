Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі прокоментував ситуацію навколо загибелі льотчика-винищувача Олексія Меся під час масованого ракетного удару РФ по території України 26 серпня.

«Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу», - зазначив він у своєму пості.

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Олещук також наголосив, що причини авіаційної катастрофи будуть з'ясовані, і разом з тим «ніхто нічого не приховував і не приховує!»

За його інформацією, вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу, так само попередній звіт вже мають партнери з США, які долучилися до розслідування причин загибелі українського пілота.

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Командувач ПС прокоментував і різноманітні чутки навколо катастрофи, які, зокрема, поширює народна депутатка Мар’яна Безугла. Сьогодні вона, крім усього іншого, здивувалася тому, що командування ПС не коментувало цю подію.

Він назвав її основним ньюзмейкером російської пропаганди та звернувся до Безуглої зі словами: «Я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!...»

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«Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!», – резюмував Олещук.