Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у своєму Телеграм-каналі прокоментував ситуацію навколо загибелі льотчика-винищувача Олексія Меся під час масованого ракетного удару РФ по території України 26 серпня.

«Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу», - зазначив він у своєму пості.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Олещук також наголосив, що причини авіаційної катастрофи будуть з'ясовані, і разом з тим «ніхто нічого не приховував і не приховує!»

За його інформацією, вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу, так само  попередній звіт вже мають партнери з США, які долучилися до розслідування причин загибелі українського пілота.

Країни НАТО і Україна обговорюють плани створення щита ППО
Більше по темі

Країни НАТО і Україна обговорюють плани створення щита ППО

Міністр оборони України поінформував союзників по НАТО про ситуацію на фронті, а також обговорив плани щодо постачань систем ППО.

Командувач ПС прокоментував і різноманітні чутки навколо катастрофи, які, зокрема, поширює народна депутатка Мар’яна Безугла. Сьогодні вона, крім усього іншого, здивувалася тому, що командування ПС не коментувало цю подію.

Він назвав її основним ньюзмейкером російської пропаганди та звернувся до Безуглої зі словами: «Я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!...»

Advertisement

«Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!», – резюмував Олещук.

 

Під час масованого ракетного удару 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь − подробиці

"Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА", − наголосили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Як зазначили в Повітряних силах, Олексій Месь був "сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни".

Advertisement

29 серпня попрощатися з ним прийшли побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Меся.

Наказом головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєне військове звання "полковник" посмертно.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Хроніка війни в Україні. 30 серпня: «Точні причини будуть відомі лише після розслідування» Путін
Хроніка війни в Україні. 30 серпня: «Точні причини будуть відомі лише після розслідування»
Джон Моретті
12г тому
Під час масованого ракетного обстрілу загинув український льотчик Ракетні обстріли
Під час масованого ракетного обстрілу загинув український льотчик
Київ Пост
1д тому
Країни НАТО і Україна обговорюють плани створення щита ППО НАТО
Країни НАТО і Україна обговорюють плани створення щита ППО
Київ Пост
1д тому
Під час засідання Ради Україна-НАТО Україні пообіцяли допомогти зміцнювати оборону НАТО
Під час засідання Ради Україна-НАТО Україні пообіцяли допомогти зміцнювати оборону
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ повідомила про підозру путінському куратору на ТОТ України
Далі » Заклик ICMP до Міжнародного дня зниклих безвісти