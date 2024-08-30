Близько 15:19 30 серпня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про бомбардування Харкова КАБами.
Приблизно о 15:32 з'явилися перші повідомлення про місця влучань керованих авіаційних бомб.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
До вашої уваги – повна інформація про попередні наслідки бомбардування 30 серпня 2024 року.
19:04: Керівник Харківської обласної військової адміністрації зауважив, що кількість загиблих зросла до шести осіб.
17:55: Як повідомив Олег Синєгубов, кількість постраждалих у Харкові сягнула 47 людей.
17:53: Очільник ОВА додав, що кількість загиблих зросла до 5.
17:42: За словами голови ОВА, 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані, а один із поранених помер у медичному закладі.
17:33: У місцевій ОВА повідомили, що кількість поранених уже сягнула 40, а Росія влучила в Індустріальний район, центральну частину міста та Слобідський район.
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
17:21: Олег Синєгубов зазначив, що кількість загиблих зросла до п'яти.
16:35: За даними компанії "Харківобленерго", в місті внаслідок російських авіаударів є знеструмлення, а енергетики працюють над відновленням електропостачання.
16:25: Президент України Володимир Зеленський після удару по цивільних будинках у Харкові заявив, що цього не сталося б, якби в України був дозвіл уражати російську військову авіацію.
"І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", − наголосив Зеленський.
16:14: Синєгубов оновив дані про постраждалих. На цей момент їх налічується 28.
16:06: Міський голова Харкова Ігор Терехов зауважив. що кількість загиблих зросла до чотирьох.
15:59: Ворожий КАБ влучив в Індустріальному районі у підʼїзд 12-поверхового будинку. За словами очільника ОВА, надійшли повідомлення про щонайменше двох загиблих і пʼятьох поранених.
Водночас у Телеграм-каналі "Лачен пише" зауважили, що в Немишлянському районі через влучання загинула дівчинка на дитячому майданчику, а троє людей були поранені.
15:45: Як зазначив Синєгубов, один із ударів пошкодив освітню будівлю.
15:32: Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в містах Харків та Чугуїв.
"На цю хвилину − без постраждалих", − повідомив голова Харківської ОВА.