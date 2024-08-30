Близько 15:19 30 серпня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про бомбардування Харкова КАБами.

Приблизно о 15:32 з'явилися перші повідомлення про місця влучань керованих авіаційних бомб.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

До вашої уваги – повна інформація про попередні наслідки бомбардування 30 серпня 2024 року.

19:04: Керівник Харківської обласної військової адміністрації зауважив, що кількість загиблих зросла до шести осіб.

Advertisement

17:55: Як повідомив Олег Синєгубов, кількість постраждалих у Харкові сягнула 47 людей.

17:53: Очільник ОВА додав, що кількість загиблих зросла до 5.

17:42: За словами голови ОВА, 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані, а один із поранених помер у медичному закладі.

17:33: У місцевій ОВА повідомили, що кількість поранених уже сягнула 40, а Росія влучила в Індустріальний район, центральну частину міста та Слобідський район.

Більше по темі Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

17:21: Олег Синєгубов зазначив, що кількість загиблих зросла до п'яти.

16:35: За даними компанії "Харківобленерго", в місті внаслідок російських авіаударів є знеструмлення, а енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Advertisement

16:25: Президент України Володимир Зеленський після удару по цивільних будинках у Харкові заявив, що цього не сталося б, якби в України був дозвіл уражати російську військову авіацію.

"І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", − наголосив Зеленський.