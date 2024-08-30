Близько 15:19 30 серпня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про бомбардування Харкова КАБами.

Приблизно о 15:32 з'явилися перші повідомлення про місця влучань керованих авіаційних бомб.

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До вашої уваги – повна інформація про попередні наслідки бомбардування 30 серпня 2024 року.

19:04: Керівник Харківської обласної військової адміністрації зауважив, що кількість загиблих зросла до шести осіб.

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17:55: Як повідомив Олег Синєгубов, кількість постраждалих у Харкові сягнула 47 людей.

17:53: Очільник ОВА додав, що кількість загиблих зросла до 5.

17:42: За словами голови ОВА, 20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані, а один із поранених помер у медичному закладі. 

17:33: У місцевій ОВА повідомили, що кількість поранених уже сягнула 40, а Росія влучила в Індустріальний район, центральну частину міста та Слобідський район.

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17:21: Олег Синєгубов зазначив, що кількість загиблих зросла до п'яти.

16:35: За даними компанії "Харківобленерго", в місті внаслідок російських авіаударів є знеструмлення, а енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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16:25: Президент України Володимир Зеленський після удару по цивільних будинках у Харкові заявив, що цього не сталося б, якби в України був дозвіл уражати російську військову авіацію.

"І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", − наголосив Зеленський.

16:14: Синєгубов оновив дані про постраждалих. На цей момент їх налічується 28.

16:06: Міський голова Харкова Ігор Терехов зауважив. що кількість загиблих зросла до чотирьох.

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15:59: Ворожий КАБ влучив в Індустріальному районі у підʼїзд 12-поверхового будинку. За словами очільника ОВА, надійшли повідомлення про щонайменше двох загиблих і пʼятьох поранених.

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Водночас у Телеграм-каналі "Лачен пише" зауважили, що в Немишлянському районі через влучання загинула дівчинка на дитячому майданчику, а троє людей були поранені.

15:45: Як зазначив Синєгубов, один із ударів пошкодив освітню будівлю.

15:32: Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в містах Харків та Чугуїв. 

"На цю хвилину − без постраждалих", − повідомив голова Харківської ОВА.

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