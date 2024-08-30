Студентів із тимчасово окупованих територій відряджатимуть до майстерень Збройних сил Росії в межах проходження виробничої практики, повідомили в Центрі національного спротиву

Куди Росія відправить студентів технікумів на ТОТ проходити виробничу практику

Росіяни організують практику студентів у майстернях Збройних сил РФ, де молодь із тимчасово окупованих територій залучать до ремонту пошкодженої техніки.

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"Йдеться про студентів захоплених технікумів. Росіяни планують організувати їм практику на виробничих майстернях, в яких ремонтуються пошкоджена техніка окупантів", − пояснили в ЦНС.

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Так, Кремль свідомо наражатиме українську молодь на небезпеку й прикриватиметься їхніми спинами.

"Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним", − наголосили в Центрі.