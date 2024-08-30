30 серпня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача,де обговорили ситуацію на фронті, початок навчального року та стан енергетики, повідомив Зеленський у Телеграм.
Засідання Ставки Володимира Зеленського 30 серпня
Першою була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на передовій, зокрема Покровського напрямку.
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Сирський також розповів про подробиці операції в Курській області, зокрема чергового поповнення обмінного фонду.
"Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", − наголосив Зеленський.
Другим питанням стала підготовка шкіл до навчального року. Тоді обговорювалися безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів.
"Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", − пояснив Президент.
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Третім питанням, яке розглядалося під час засідання Ставки, стала енергетика, тобто ліквідація наслідків російських ударів, а також аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.
"Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", – додав керівник держави.
Ставка Зеленського 15 серпня − що відомо
15 серпня Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де обговорили, зокрема, обмін полоненими.
На Ставці представили стратегію щодо повернення українців із російського полону. Зеленський доручив Головному управлінню розвідки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та ЗСУ надати суспільству деталі, які необхідно знати щодо того процесу повернення полонених.
Зеленський повідомив, що на Курщині вже створили військову комендатуру під головуванням Едуарда Москальова, яка забезпечить правопорядок і потреби місцевого населення.