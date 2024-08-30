30 серпня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача,де обговорили ситуацію на фронті, початок навчального року та стан енергетики, повідомив Зеленський у Телеграм.

Засідання Ставки Володимира Зеленського 30 серпня

Першою була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на передовій, зокрема Покровського напрямку.

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Сирський також розповів про подробиці операції в Курській області, зокрема чергового поповнення обмінного фонду.

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"Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", − наголосив Зеленський.

Другим питанням стала підготовка шкіл до навчального року. Тоді обговорювалися безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів.

"Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", − пояснив Президент.

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Третім питанням, яке розглядалося під час засідання Ставки, стала енергетика, тобто ліквідація наслідків російських ударів, а також аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.

"Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", – додав керівник держави.