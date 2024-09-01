Російські війська атакували дроном авто поліцейських у Куп'янську на Харківщині.
Сталося це ввечері 31 серпня. У салоні було троє правоохоронців.
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«Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських», - повідомили в поліції.
Внаслідок обстрілу поліцейські були поранені.
Попри зусилля лікарів, одного з них врятувати не вдалося.
Внаслідок удару FPV-дрона загинув поліцейський
Від тяжких поранень помер старший інспектор капітан поліції Олександр Попович.
Чоловіку було 44 роки.
У поліції розповіли, що Олександр служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. Під час повномасштабного вторгнення долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.
Харків під масованим обстрілом: багато постраждалих
Пізно ввечері окупанти вдарили по Харкову
31 серпня близько 22:45 російські війська знову вдарили по Харкову.
Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі.
Постраждало четверо людей.
«13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення», - повідомили в обласній прокуратурі.
Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.
Попередньо, окупанти обстріляли місто ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.