Російські війська атакували дроном авто поліцейських у Куп'янську на Харківщині. 

Сталося це ввечері 31 серпня. У салоні було троє правоохоронців. 

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«Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських», - повідомили в поліції. 

Внаслідок обстрілу поліцейські були поранені. 

Попри зусилля лікарів, одного з них врятувати не вдалося. 

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Внаслідок удару FPV-дрона загинув поліцейський

Від тяжких поранень помер старший інспектор капітан поліції Олександр Попович.

Чоловіку було 44 роки. 

У поліції розповіли, що Олександр служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. Під час повномасштабного вторгнення долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Фото поліції.

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Пізно ввечері окупанти вдарили по Харкову 

31 серпня близько 22:45 російські війська знову вдарили по Харкову. 

Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі. 

Постраждало четверо людей. 

«13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення», - повідомили в обласній прокуратурі. 

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Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

Попередньо, окупанти обстріляли місто ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.

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