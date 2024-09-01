Російські війська атакували дроном авто поліцейських у Куп'янську на Харківщині.

Сталося це ввечері 31 серпня. У салоні було троє правоохоронців.

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«Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських», - повідомили в поліції.

Внаслідок обстрілу поліцейські були поранені.

Попри зусилля лікарів, одного з них врятувати не вдалося.

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Внаслідок удару FPV-дрона загинув поліцейський

Від тяжких поранень помер старший інспектор капітан поліції Олександр Попович.

Чоловіку було 44 роки.

У поліції розповіли, що Олександр служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. Під час повномасштабного вторгнення долучався до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

Фото поліції.

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Пізно ввечері окупанти вдарили по Харкову

31 серпня близько 22:45 російські війська знову вдарили по Харкову.

Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі.

Постраждало четверо людей.

«13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення», - повідомили в обласній прокуратурі.

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Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

Попередньо, окупанти обстріляли місто ракетою «Гром-Е1» з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.