Наступ ЗСУ у Курській області спричинив оперативний тиск на російські операції в кожному секторі бойових дій. Через що, ймовірно, Росія передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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«Російське військове командування, імовірно, передислокувало резервні підрозділи, призначені для посилення пріоритетної наступальної операції Росії на Покровському напрямку для захисту від української операції в Курській області», - пишуть фахівці.

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РФ передислокувала резервні підрозділи на Курщину, - ISW

Аналітики ISW посилаються на російські джерела та користувачів соцмереж.

14 і 17 серпня вони стверджували, що з Покровського напрямку в Курську область РФ передислокувалася принаймні рота 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Деякі російські та українські спільноти також заявили, що невизначені підрозділи 15-ї ОМСБр перемістилися в Курську область.

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Водночас ISW зафіксував повідомлення про те, що підрозділи цієї бригади діяли на схід від Покровська в середині серпня і до сьогодні.

Аналітики припускають, що російське командування перекинуло на Курщину резервні частини, яке спочатку планували використати для посилення своєї армії на сході України.

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«ISW не виявив жодних ознак того, що ці передислоковані підрозділи раніше брали участь у бойових діях передової лінії на пріоритетних для Росії Торецькому та Покровському напрямках, і російське військове командування, ймовірно, як і раніше, вкрай негативно ставиться до виведення боєздатних підрозділів з прифронтових районів на цих напрямках», - зазначають аналітики.

Передислокація частини сил не матиме негайного впливу на ситуацію на полі бою, - ISW

В ISW вважають, що рішення російського командування передислокувати частину сил до Курської області замість того, щоб залучити їх до наступу на Донеччині свідчить про те, що воно не змогло повністю зосередитися на наступальних діях на сході України.

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Аналітики зазначають, що досі російське військове командування уникало передислокації сил, призначених для участі в наступальних операціях на Торецькому або Покровському напрямках, для участі в оборонних операціях в Курській області. До цього часу РФ в основному перекидала сили з менш пріоритетних напрямків - півночі Харківської області, лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та західної частини Запорізької області.

На думку фахівців, передислокація обмежених елементів 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не матиме нагального впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках, оскільки це невеликі сили.

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Залишається незрозумілим, чи російське військове командування вже перекинуло, чи перекине додаткові резервні сили, призначені для наступальних операцій Росії на Покровському і Торецькому напрямках, для протидії українській операції в Курській області.