Росіяни заявили про атаку дронів у ніч на перше вересня. 

Під ударом опинилися одразу дві електростанції - у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ. 

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Дрони атакували НПЗ у Москві

Мер Москви Сергій Собянін каже, що за ніч начебто збили 9 дронів, які летіли на російську столицю. 

Один із них - у районі Московського нафтопереробного заводу.

Як повідомив Собянін, через падіння збитого БПЛА пошкоджене окреме технічне приміщення Московського НПЗ. 

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Жителі московського району Капотня діляться фото палаючого факелу на НПЗ, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА. Про це пише телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що таке явище мешканці спостерігають не вперше - так виглядають планові роботи зі спалювання палива на НПЗ. 

Однак, у соцмережах пишуть, що після сьогоднішньої атаки БПЛА вогонь нібито більший. 

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Дрони атакували дві електростанції в Росії

Вночі дрони атакували Конаківську ДРЕС та газорозподільну мережу у Тверській області РФ.

Там спалахнула масштабна пожежа. 

За словами місцевих, вогонь було видно за кілька кілометрів від місця події.

 

Також пожежа спалахнула на Каширській ДРЕС у Московській області. 

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Російські пабліки з посиланням на місцеву владу пишуть, що вночі було здійснено спробу атаки трьома безпілотниками по території ДРЕС. 

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