Один із них - у районі Московського нафтопереробного заводу.

Мер Москви Сергій Собянін каже , що за ніч начебто збили 9 дронів, які летіли на російську столицю.

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Під ударом опинилися одразу дві електростанції - у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ.

Росіяни заявили про атаку дронів у ніч на перше вересня.

Як повідомив Собянін, через падіння збитого БПЛА пошкоджене окреме технічне приміщення Московського НПЗ.

Жителі московського району Капотня діляться фото палаючого факелу на НПЗ, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА. Про це пише телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що таке явище мешканці спостерігають не вперше - так виглядають планові роботи зі спалювання палива на НПЗ.

Однак, у соцмережах пишуть, що після сьогоднішньої атаки БПЛА вогонь нібито більший.