Росіяни заявили про атаку дронів у ніч на перше вересня.
Під ударом опинилися одразу дві електростанції - у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ.
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Дрони атакували НПЗ у Москві
Мер Москви Сергій Собянін каже, що за ніч начебто збили 9 дронів, які летіли на російську столицю.
Один із них - у районі Московського нафтопереробного заводу.
Як повідомив Собянін, через падіння збитого БПЛА пошкоджене окреме технічне приміщення Московського НПЗ.
Жителі московського району Капотня діляться фото палаючого факелу на НПЗ, який сьогодні намагалися атакувати БПЛА. Про це пише телеграм-канал ASTRA.
Зазначається, що таке явище мешканці спостерігають не вперше - так виглядають планові роботи зі спалювання палива на НПЗ.
Однак, у соцмережах пишуть, що після сьогоднішньої атаки БПЛА вогонь нібито більший.
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Дрони атакували дві електростанції в Росії
Вночі дрони атакували Конаківську ДРЕС та газорозподільну мережу у Тверській області РФ.
Там спалахнула масштабна пожежа.
За словами місцевих, вогонь було видно за кілька кілометрів від місця події.
Також пожежа спалахнула на Каширській ДРЕС у Московській області.
Російські пабліки з посиланням на місцеву владу пишуть, що вночі було здійснено спробу атаки трьома безпілотниками по території ДРЕС.