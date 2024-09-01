Російські війська атакували колону зерновозів на Сумщині. 

Сталося це ввечері 31 серпня біля села Верхня Сироватка Сумського району.

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«Близько 20:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху «Суми-Харків», - повідомили в прокуратурі області. 

Удар по колоні зерновозів у Сумському районі

Внаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки. 

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Ще 4 кермувальників поранені.

Через удар одна вантажівка загорілася. 

Близько 20 автомобілів було пошкоджено. 

Ситуація на Сумщині 1 вересня 

Вночі та зранку росіяни 18  разів обстріляли прикордоння Сумської області. 

Це дані від Сумської ОВА станом на 8:00. 

Зафіксовано 47 вибухів. 

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Будівлі розташовані в житловому мікрорайоні міста.

Під ударом опинилися 9 громад - Великописарівська, Білопільська, Верхньосироватська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Глухівська та Новослобідська.

Ворог бив КАБами. Гатив з артилерії та мінометів, а також застосував FPV-дрон.

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