Протягом останньої доби інформаційний простір України сколихнули новини про звільнення низки топчиновників і посадовців. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук напередодні озвучив інформацію про те, що до парламенту надійшли заяви про звільнення за власним бажанням від кількох міністрів. Також він пообіцяв, що нардепи розглянуть ці заяви на одному з найближчих пленарних засідань.

І от стартував "день звільнень". Сьогодні на пленарному засіданні ВР розглянула заяви міністра з питань стратегічних галузей промисловості, міністра юстиції, міністра захисту довкілля та природних ресурсів, голови Фонду держмайна, віцепрем'єрки з питань євроінтеграції та міністра закордонних справ.

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Kyiv Post зібрав усе про сьогоднішні голосування українських парламентарів за відставку міністрів.

Рада не підтримала відставку Голови Фонду держмайна Коваля

Першою Верховна Рада розглядала заяву про відставку голови ФДМУ Віталія Коваля, повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відставку посадовця проголосували 225 народних депутатів із необхідних 226. Железняк зазначив, що Ковалю не дали відзвітувати перед ВРУ.

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Фото: yzheleznyak

Віталій Коваль обійняв посаду голови Фонду державного майна 21 листопада 2023 року. До того він із 2019 року очолював Рівненську обласну державну адміністрацію.

Напередодні посадовець подав до Верховної Ради заяву про відставку.

ВР звільнила очільника Мінстратегпрому Камишіна

Депутати підтримали відставку Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

За словами нардепа Железняка, за відставку урядовця проголосували 243 народні депутати.

Фото: yzheleznyak

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У своєму дописі Камишін поінформував, що «продовжить працювати в оборонці, але в іншій ролі».

"Для мене настав час нових завдань. Я залишусь в команді та продовжу робити усе можливе для наближення нашої Перемоги. Продовжу будувати Арсенал вільного світу", - написав він.

Олександра Камишіна призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України в березні 2023 року.

У 2021-2023 роках він обіймав посаду голови правління АТ «Українська залізниця».

У Раді не підтримали відставку Верещук

Відставка віцепремʼєр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук не набрала необхідної кількості голосів.

Нардеп Железняк повідомив, що за відставку Верещук проголосували 214 народних депутатів із необхідних 226.

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Фото: yzheleznyak

Ірина Верещук була призначена на посаду віцепремʼєр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 4 листопада 2021 року.

Ввечері 3 вересня вона опублікувала у Телеграмі заяву про відставку, в якій подякувала президенту, премʼєр-міністру, членам уряду та нардепам за співпрацю.

Стефанішину звільнили з посади віцепрем’єра з питань євроінтеграції

Парламентарі підтримали відставку віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Відставку посадовиці підтримав 241 народний депутат.

Ольга Стефанішина обіймала посаду з 4 червня 2020 року.

До того вона була генеральною директоркою Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів

За відставку Руслана Стрільця проголосували 244 народні депутати.

Він з 2019 по 2020 рік був заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

Далі обіймав посаду заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У 2021 р. Стрільця призначили виконуючим обов’язків міністра, а 14 квітня 2022 року - міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.