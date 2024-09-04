Служба безпеки України затримала бухгалтерку одеського заводу, яка за завданням російських спецслужб передавала координати розміщення українських військових, систем протиповітряної оборони і бронетехніки, повідомляє пресцентр СБУ.

В Одесі затримали коригувальницю, яка співпрацювала з спецслужбами РФ - що відомо

Російська спецслужба дистанційно завербувала працівницю заводу, яка робила антиукраїнські дописи в Телеграмі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Жінка збирала інформацію про локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Advertisement

За вказівкою координаторів агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.

Після розвідувальних вилазок вона робила звіти для російських спецслужб, зокрема наносила дані на гугл-мапу.

Під час обшуків у помешканні жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для фіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з російськими спецслужбами.

СБУ схопила чергового агента ФСБ, який готував прорив росіян до Покровська
Більше по темі

СБУ схопила чергового агента ФСБ, який готував прорив росіян до Покровська

Він є учасником агентурної мережі, яку нейтралізували у серпні цього року.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Advertisement
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали групу паліїв автомобілів Сил оборони - подробиці

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки(ФСБ) РФ вчиняло підпали у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років за ґратами.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ та Нацполіція викрили дві групи підпалювачів авто ЗСУ на Київщині і Хмельниччині СБУ
СБУ та Нацполіція викрили дві групи підпалювачів авто ЗСУ на Київщині і Хмельниччині
Київ Пост
10г тому
СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які шпигували за Силами оборони у Кропивницькому СБУ
СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які шпигували за Силами оборони у Кропивницькому
Київ Пост
13г тому
СБУ схопила чергового агента ФСБ, який готував прорив росіян до Покровська СБУ
СБУ схопила чергового агента ФСБ, який готував прорив росіян до Покровська
Київ Пост
19г тому
СБУ затримала трьох мешканців Слов’янська, які підпалювали військові авто СБУ
СБУ затримала трьох мешканців Слов’янська, які підпалювали військові авто
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Рада розглянула заяви про відставку від кількох міністрів
Далі » Україна та Ірландія уклали двосторонню угоду про підтримку та співробітництво