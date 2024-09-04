Служба безпеки України затримала бухгалтерку одеського заводу, яка за завданням російських спецслужб передавала координати розміщення українських військових, систем протиповітряної оборони і бронетехніки, повідомляє пресцентр СБУ.
В Одесі затримали коригувальницю, яка співпрацювала з спецслужбами РФ - що відомо
Російська спецслужба дистанційно завербувала працівницю заводу, яка робила антиукраїнські дописи в Телеграмі.
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Жінка збирала інформацію про локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.
За вказівкою координаторів агентка об’їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників.
Після розвідувальних вилазок вона робила звіти для російських спецслужб, зокрема наносила дані на гугл-мапу.
Під час обшуків у помешканні жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для фіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з російськими спецслужбами.
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