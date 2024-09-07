Збірна України з футболу програла збірній команді Албанії у своєму першому матчі Ліги націй-2024/2025.

Рахунок матчу — 1:2.

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Голом за збірну України відзначився Юхим Конопля на 49 хвилині.

За збірну Албанії голами відзначилися Ардіан Ісмайлі на 54 хв. і Ясір Асані на 66 хв.

Матч Україна-Албанія. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 2. Юхим Конопля, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 10. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко, 14. Георгій Судаков, 16. Віталій Миколенко, 21. Владислав Кабаєв, 15. Віктор Циганков, 9. Роман Яремчук.

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Албанія - 1. Томас Стракоша, 4. Ельсеїд Хюсай, 18. Ардіан Ісмайлі, 5. Мараш Кумбула, 3. Маріо Мітай, 9. Крістіан Аслані, 20. Юльбер Рамадані, 14. Казім Лячі, 10. Недім Байрамі, 9. Ясір Асані, 7. Рей Манай.

Матч Грузія-Чехія. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Збірна Грузія здобула перемогу над командою з Чехії. Гра між майбутніми суперниками синьо-жовтих закінчилася із рахунком 4:1.

Ліга націй-2024/2025: коли грає збірна України

Наступний матч за вихід з групи Євро-2024 Україна зіграє проти збірної Чехії 10 вересня о 21:45.

Матчі синьо-жовтих у жовтні та листопаді:

11 жовтня о 21:45 | Україна - Грузія

14 жовтня о 21:45 | Україна - Чехія

16 листопада о 19:00 | Грузія - Україна

19 листопада о 21:45 | Албанія - Україна.

Ребров оцінив суперників України та шанси у Лізі націй

Напередодні стартових матчів українців у Лізі націй-2024/2025 головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав інтерв’ю, в якому розповів, що у синьо-жовтих дуже серйозне ставлення до турніру.

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Хоч ці матчі мають наближений до товариського статус, але через них є шанс потрапити на чемпіонат світу. Ми дуже серйозно ставимося до цього турніру.

Також президент Української асоціації Футбол Андрій Шевченко наголошував, що головне завдання українців в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності був додатковий шанс для потрапляння на ЧС.

Про суперників у групі Сергій Станіславович зазначив, що тренерський штаб має багато інформації щодо гри цих команд.

Зокрема, головний тренер збірної виділив дуже стійку оборону, інтенсивну гру та великий потенціал збірної Албанії.

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Як Україна може потрапити на Чемпіонат світу-26 через Лігу націй

У європейській зоні на мундіаль будуть розігрувати 16 путівок у двох раундах відбору. Ліга націй УЄФА дійсно може стати запасним квитком синьо-жовтих на ЧС-26.

Зокрема, від місць, які займуть учасники Ліги націй, залежить до якої групи вони потрапляють у відборі ЧС-2026.

Варіанти груп два: по чотири збірні та по п’ять.

Для команд, які потрапляють у групу по п’ять збірних, кваліфікація на мундіаль розпочнеться у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА.

Збірні, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Чемпіонату світу у вересні 2025-го.

Відбір до ЧС-2026 по раундах:

12 груп гратимуть у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. Переможці груп отримають прямі путівки до фінальної стадії. 12 команд, що посядуть другі місця, та чотири переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.