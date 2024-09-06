Президент України Володимир Зеленський виступив під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня 2024 року.

Kyiv Post зібрав головне із заяв Зеленського на засіданні "Рамштайн".

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Путін збирався почати наступ на Суми

"Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції у Курській області у Росії. Це прикордоння, з якого Путін готувався поширити війну на українські території. Він збирався почати новий наступ проти нашого міста Суми. Проте ми зіпсували йому гру, і витискаємо російські війська на їх територію завдяки нашому контрнаступу", − пояснив Зеленський.

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"Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами, вони втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина території була взята під контроль нашими силами у боях", − сказав Президент.

Більше по темі Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри За даними Президента України Володимира Зеленського, російська армія під час боїв у Курській області зазнає значних втрат.

Він наголосив, що операція у Курській області РФ показала справжні наміри Путіна:

"Попри операцію в Курській області російська армія продовжує наступ на Донбасі, де воюють найбільш боєздатні її частини. Путін більше хоче окупувати Україну, ніж забезпечити безпеку для Росії. Він не турбується про російську землю або людей".

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Якщо Путін не матиме успіху на Донбасі, він не матиме успіху ніде – Зеленський

"Зараз дуже важливо, щоб кожен пакет, який анонсується, швидко починав працювати на полі бою. Особливо у Донецькій області. Якщо Путін не матиме там успіхів, він не матиме успіхів будь-де і будь в чому", – наголосив Президент.

Він додав, що вдячний за кожен пакет озброєння, який надається Україні від партнерів, але потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій, особливо з Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Зеленський на "Рамштайні" закликав надати більше зброї Україні

"Ви всі знаєте, що ми працюємо з мінімумом озброєння. Так, ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет підтримки, який надається Україні від вас, від ваших країн. Але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області", – наголосив він.

Зеленський закцентував на тому, "щоб кожен пакет допомоги, який оголошується, без зволікань поступав на поле бою".

"Від цього залежить перебіг бойових дій на Донеччині. Якщо Путін не матиме успіхів там, він не матиме успіхів ніде і ні в чому", – додав він.

Президент не став відкрито говорити про кількість систем, які отримала Україна.

"Ще раз дуже дякую за них. Але кількість систем протиповітряної оборони, які ще не поставлені, є значною", – пояснив Зеленський.

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Він уточнив, що світ має достатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб російський терор був безрезультатним.

"І я закликаю вас бути більш активними в цій роботі з нами щодо протиповітряної оборони", – додав український лідер.

Путін одержимий подальшими територіальними завоюваннями

"Ми дійсно хочемо закінчити цю війну. Ми хочемо миру. Хочемо зберегти наших людей, в першу чергу, нашу країну. І саме Путін не хоче миру і одержимий територіальними завоюваннями. Йому потрібні наші міста або руїни, які від них залишаються", – заявив він.

За словами Зеленського, потрібно змусити російських громадян і солдатів "замислитися над тим, що їм потрібно – мир чи Путін".

Президент вказав на те, що Курська контрнаступальна операція продемонструвала, що є важливішим для кремлівського диктатора.

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"Коли ми просуваємося в Курській області, російська армія продовжує свій наступ в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи російської армії задіяні в розширенні зони окупації нашої території в Донецькій області... Путін хоче більше окупації України, ніж безпеки для Росії", – зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про що заявили партнери України на "Рамштайні"

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості активізації оборонної промисловості у державах, які надають допомогу Україні, але насамперед – у самій Україні.

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"Наші національні директори з озброєнь тісно співпрацюють з коаліціями можливостей для того, щоби задовольнити потреби та прискорити постачання… Треба посилити українську оборонну промислову базу, так само як нашу власну", – наголосив Остін.

Промисловість, за його словами, намагається наростити виробництво, щоби задовольнити потреби України зараз і на майбутнє. Але для власної тривалої безпеки Україна має продовжувати надавати ще більший поштовх власному виробництву озброєнь. Багато учасників Контактної групи вже підтримують цей процес.

Остін запевнив, що коаліція з близько 50 країн стоїть "згуртовано та міцно" на боці України та закликав ще більше посилити підтримку.

США надіслали понад 200 млн доларів на закупівлю критичних компонентів для того, щоби Україна могла виробляти БпЛА та системи радіоелектронної боротьби.

Сполучені Штати Америки також надають пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який доставлять швидко.

"Радий повідомити, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової підтримки на 250 млн доларів для України", – сказав Остін.

З моменту попередньої зустрічі формату в червні, як нагадав очільник Пентагону, США зобов’язалися надати безпекову підтримку Україні на понад 4 млрд дол.

Армія РФ зазнала серйозних втрат на Курщині: Зеленський назвав цифри

Президент під час відкриття у п’ятницю чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині зазначив, що російська армія втратила вже 6 тис. військовослужбовців вбитими та пораненими під час боїв у Курській області, які тривають вже місяць після початку наступу ЗСУ на прикордонну територію РФ 6 серпня.

Українські війська контролюють у Курській області територію площею понад 1300 квадратних кілометрів, а "це 100 населених пунктів".

Раніше Володимир Зеленський вже називав операцію ЗСУ в Курській області "найбільшим поповненням обмінного фонду".

Одним із головних завдань Курської наступальної операції, за словами Сирського, було відволікання російських резервів від інших важливих напрямків.