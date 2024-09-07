У суботу російські війська обстріляли село Новоосинове у Купʼянському районі на Харківщині. 

Атакували близько 10:20. Вдарили з авіації. 

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Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Обстріл Новоосинового: постраждала дівчина 

Внаслідок російського обстрілу поранена 18-річна дівчина. 

Медики надали потерпілій допомогу.

У селі пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. 

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Евакуація населення з Харківщини 

Поліція продовжує евакуювати громадян з прифронтових населених пунктів Харківської області. 

6 вересня поліцейські вивезли жінку й чоловіка із селища Купʼянськ-Вузловий, трьох жінок і чоловіка із Ківшарівки, двох мешканців села Петропавлівка та ще двох з міста Купʼянськ. 

Харків під масованим обстрілом: багато постраждалих
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Російські війська завдали по місту близько десяти ударів (інформація оновлюється).

З речами та домашніми тваринами поліцейські евакуювали людей на службових автомобілях та передали волонтерам. 

Правоохоронці наголошують: якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів Харківщини, які потерпають від постійних обстрілів, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації 0-800-33-92-91, спеціальну лінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції.

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