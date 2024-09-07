Рух забрудненої води з річок Сейм та Десна у напрямку Києва сповільнюється.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля.

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У відомстві пояснили, що зараз забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах Чернігова на ділянці зруйнованого автомобільного мосту.

«По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче по течії до села Количівка ознаки забруднення не спостерігаються», - повідомили в міністерстві.

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Масову загибель риби вдалося зупинити, - Міндовкілля

У відомстві зазначили, що натепер вдалося зупинити масову загибель риби.

«Є поодинокі випадки мору риби у селах Макошино та Салтикова Дівиця на Чернігівщині», - зауважили в Уряді.

Загалом на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн загиблої риби.

Місцева влада та активісти розчищають притоки Десни, щоб риба могла дістатися місць, куди не дійшло забруднення.

На ділянці річки Десна перед Черніговом продовжуються заходи з насичення киснем поверхневої води.

«У точках аерації вміст кисню за 2 доби подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні», - звітують у Міндовкілля.

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Росіяни забруднили Сейм

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни.

На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі.

Фахівці збирали загиблу рибу для захоронення та проводили штучну аерацію водойм, аби наситити їх киснем.

Держводагентство та Держекоінспекція проводять моніторинг стану забрудненості річок Сейм та Десна та щоденно оновлюють результати вимірювань.