Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Telegram загрожує національній безпеці України.

Про таке він сказав в інтерв’ю «Радіо Хартія».

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На запитання, чи є Telegram шкідливим, Буданов відповів, що ніколи не приховував свого ставлення до месенджера.

«Я ніколи не боявся цього казати. Telegram - це реально, в нашому розумінні, загроза національній безпеці», - сказав очільник ГУР.

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Буданов про блокування Telegram

За словами Кирила Буданова, Telegram став головним джерелом отримання інформації серед українців, що підтверджують дослідження розвідки.

«Він обігнав абсолютно все. Це те, чим ми живемо», - додав Буданов.

Водночас очільник ГУР не підтримує ідею повного закриття чи блокування Telegram в Україні.

«Я виступаю за те, щоб «офізичити» усі телеграм-канали. Якщо ти хочеш віщати якісь новини - будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином РФ, який проживає в місті Москва. Чи за якимось громадянином України. І тоді є відповідальність особиста у людини за те, що вона там розміщає», - пояснив керівник ГУР.

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Арешт керівника Telegram: що відомо

24 серпня у Франції затримали засновника популярного додатка Telegram Павла Дурова.

Французька влада 25 березня видала ордери не тільки на арешт гендиректора соцмережі, а також його брата Миколи.

28 серпня, Павла Дурова звільнили з-під варти у Франції.

6 вересня він вперше прокоментував своє затримання.

Як зазначив Дуров, поліція допитувала його протягом 4 днів після прибуття до Парижа.

Він назвав своє затримання несподіваним, оскільки Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає запити ЄС і відповідає на них.

Дуров додав, що використання законів до-смартфонної ери для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є «хибним підходом».