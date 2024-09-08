У суботу, 7 вересня, у Латвії, впав російський військовий безпілотник.

Дрон розбився на сході країни. 

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Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно», - написав він.

У Латвії розбився російський дрон 

У латвійському Міністерстві оборони уточнили, що російський військовий безпілотник впав у муніципалітеті Резекне. 

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Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. 

«За попередніми даними, це військовий БПЛА Російської Федерації, який, за наявною у РНБО інформацією, залетів у наш повітряний простір з Білорусі», - повідомили в Міноборони Латвії. 

Національні збройні сили країни виявили БПЛА, що заходив на територію Латвії, відстежили його рух та визначили місце падіння. Розслідування триває.

«Ця ситуація є підтвердженням того, що нам потрібно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включаючи розвиток можливостей протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби для обмеження діяльності БПЛА різного призначення», - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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У Міноборони Латвії додали, що через російське вторгнення в Україну вони посилили охорону сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод, а Збройні сили країни зміцнюють можливості протиповітряної оборони на східному кордоні.

Окрім того, союзники по НАТО забезпечують місію повітряного патрулювання над країнами Балтії на ротаційній основі.

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