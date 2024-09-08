Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати своїм рідним.

Про це сказав омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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Водночас російські полонені й надалі можуть писати родичам листи.

Україна заборонила російським полоненим дзвонити додому

За словами омбудсмена, таке рішення не суперечить положенням Женевської конвенції, яка гарантує право на листування, але не обов’язково на телефонні дзвінки.

Дмитро Лубінець пояснив - заборонити дзвінки росіянам вирішили через збільшення випадків жорстокого поводження окупантів з українськими військовополоненими.

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«Було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію РФ… Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає», - повідомив Дмитро Лубінець.

Кількість страт українських військових росіянами зростає

Цього тижня телекомпанія CNN писала про зростання кількості страт українських воїнів російськими військовими.

За даними джерел ЗМІ в українській військовій розвідці, є список із 15 випадками страт полонених з листопада 2023 року. Більшість з них підтверджені відео з безпілотників або аудіоперехопленнями.

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Генпрокурор України Андрій Костін розповів CNN, що відомство розслідує 28 таких випадків із початку війни, в яких загалом загинули 62 військовослужбовці України. Ці вбивства вважаються воєнними злочинами та частиною організованої політики Росії.

Слідче джерело в ООН поінформувало CNN, що деякі з очевидних страт українських солдатів були предметом їхньої перевірки.