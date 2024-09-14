Війська РФ вкотре вдарили по Харкову та Золочеву.
З авіації атакували житлову інфраструктуру населених пунктів.
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Наслідки обстрілів показали в прокуратурі області.
Росіяни вдарили по Харкову
14 вересня близько 4:40 збройні сили РФ завдали авіаудар по Холодногірському району Харкова.
Авіаційний боєприпас влучив поблизу житлового комплексу.
Ніхто не постраждав.
«За уточненою інформацією, вранці удар по Харкову було здійснено ФАБ-500. «Прилетіло» на межу гаражного кооперативу та будівництва. На щастя - у землю. Постраждалих та руйнувань немає», - уточнив міський голова Ігор Терехов.
Армія РФ атакувала Золочів
Вночі росіяни двічі вдарили по селищу Золочів Богодухівського району.
Пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків, господарчі приміщення та автомобілі.
«Внаслідок удару КАБ пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі», - написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.