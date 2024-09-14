Війська РФ вкотре вдарили по Харкову та Золочеву. 

З авіації атакували житлову інфраструктуру населених пунктів.

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Наслідки обстрілів показали в прокуратурі області. 

Росіяни вдарили по Харкову

14 вересня близько 4:40 збройні сили РФ завдали авіаудар по Холодногірському району Харкова. 

Авіаційний боєприпас влучив поблизу житлового комплексу. 

Ніхто не постраждав. 

«За уточненою інформацією, вранці удар по Харкову було здійснено ФАБ-500. «Прилетіло» на межу гаражного кооперативу та будівництва. На щастя - у землю. Постраждалих та руйнувань немає», - уточнив міський голова Ігор Терехов.  

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Армія РФ атакувала Золочів

Вночі росіяни двічі вдарили по селищу Золочів Богодухівського району.

Пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків, господарчі приміщення та автомобілі. 

«Внаслідок удару КАБ пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі», - написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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