На Хмельниччині водій напідпитку стріляв у поліцейських.

Подія сталася близько першої ночі в селі Олешин.

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Про це повідомили в поліції.

За даними слідства, патрульні зупинили автівку місцевого жителя, аби з'ясувати причину руху під час комендантської години.

П'яний водій стріляв у поліцейських

З'ясувалося, що за кермом був водій напідпитку.

«Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі», - повідомили в поліції.

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Правоохоронці склали на керманича протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

«Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша», - розповіли правоохоронці.

Згодом чоловік повернувся з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців.

«Зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв», - додали в поліції.

Патрульні відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

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Поранений поліцейський у тяжкому стані

Внаслідок стрілянини водій поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля.

Їх госпіталізували.

Правоохоронець - у тяжкому стані.

Пошкоджено дві службові автівки - екіпажу, який зупинив порушника та бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.

В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про Посягання на життя працівника правоохоронного органу.