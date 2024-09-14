На Хмельниччині водій напідпитку стріляв у поліцейських.
Подія сталася близько першої ночі в селі Олешин.
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Про це повідомили в поліції.
За даними слідства, патрульні зупинили автівку місцевого жителя, аби з'ясувати причину руху під час комендантської години.
П'яний водій стріляв у поліцейських
З'ясувалося, що за кермом був водій напідпитку.
«Драгер» засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі», - повідомили в поліції.
Правоохоронці склали на керманича протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
«Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша», - розповіли правоохоронці.
Згодом чоловік повернувся з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців.
«Зловмисник випустив по працівниках та службових автомобілях поліції з автомата Калашникова 60 набоїв», - додали в поліції.
Патрульні відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.
Поранений поліцейський у тяжкому стані
Внаслідок стрілянини водій поранив одного з працівників поліції та пасажира свого ж автомобіля.
Їх госпіталізували.
Правоохоронець - у тяжкому стані.
Пошкоджено дві службові автівки - екіпажу, який зупинив порушника та бійців спецпідрозділу, які прибули за викликом на допомогу колегам.
В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу КОРД затримали стрільця.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про Посягання на життя працівника правоохоронного органу.