Другу ніч поспіль російська армія атакувала Одеський та Ізмаїльський райони. 

Ворог спрямував по регіону ударні безпілотники. 

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Сили ППО працювали понад три години. 

Росіяни атакували Одещину: наслідки

Як повідомила обласна влада, уламки дронів впали у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства. 

Зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. 

Також падіння уламків БпЛА зафіксували на території житлового сектору в Одеському районі. Там загорівся дах приватного будинку. Вогонь загасили самі ж господарі. 

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На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. 

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна та двері дачного будинку. 

Ніхто не постраждав. 

Наслідки російської атаки по Одещині.
Наслідки російської атаки по Одещині.

РФ запустила по Україні 76 «шахедів»

У ніч на суботу російські війська запустили по Україні 76 ударних дронів. 

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Це відбулося в районі понтонної переправи росіян на річці Сейм.

72 з них збила наша ППО. 

Два безпілотники локаційно втрачені на території України. Ще два - повернулися в Росію. 

Протиповітряна оборона працювала на території 12 областей. 

У Києві уламки ворожого БпЛА впали в Оболонському районі на території комунального підприємства. Про постраждалих чи руйнування не повідомлялося. 

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