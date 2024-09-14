Другу ніч поспіль російська армія атакувала Одеський та Ізмаїльський райони.
Ворог спрямував по регіону ударні безпілотники.
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Сили ППО працювали понад три години.
Росіяни атакували Одещину: наслідки
Як повідомила обласна влада, уламки дронів впали у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства.
Зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж.
Також падіння уламків БпЛА зафіксували на території житлового сектору в Одеському районі. Там загорівся дах приватного будинку. Вогонь загасили самі ж господарі.
На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення.
В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна та двері дачного будинку.
Ніхто не постраждав.
РФ запустила по Україні 76 «шахедів»
У ніч на суботу російські війська запустили по Україні 76 ударних дронів.
Сили безпілотних систем знищили новітню російську систему мінування
72 з них збила наша ППО.
Два безпілотники локаційно втрачені на території України. Ще два - повернулися в Росію.
Протиповітряна оборона працювала на території 12 областей.
У Києві уламки ворожого БпЛА впали в Оболонському районі на території комунального підприємства. Про постраждалих чи руйнування не повідомлялося.