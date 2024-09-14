В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна та двері дачного будинку.

На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення.

Також падіння уламків БпЛА зафіксували на території житлового сектору в Одеському районі. Там загорівся дах приватного будинку. Вогонь загасили самі ж господарі.

Як повідомила обласна влада, уламки дронів впали у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства.

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РФ запустила по Україні 76 «шахедів»

У ніч на суботу російські війська запустили по Україні 76 ударних дронів.

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72 з них збила наша ППО.

Два безпілотники локаційно втрачені на території України. Ще два - повернулися в Росію.

Протиповітряна оборона працювала на території 12 областей.

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