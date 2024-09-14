Війська РФ продовжують контратакувати на всьому українському виступі в Курській області. Однак, імовірно, їм доведеться перекинути сюди додаткові підрозділи, щоб створити угруповання сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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«ISW... ще не спостерігав широкомасштабних бойових дій, які б вказували на те, що російські сили розпочали широкомасштабну скоординовану контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області», - йдеться у звіті.

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РФ контратакує у Курській області

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області, а речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що США спостерігали, як російські підрозділи почали намагатися провести «певну контрнаступальну» операцію, яку Райдер описав як «незначну».

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За словами Зеленського, Росія зосередила 40 тисяч військовослужбовців у Курській області, а загалом військове командування РФ хоче застосувати там близько 60-70 тисяч людей.

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Це значно перевищує 50 тисяч військовослужбовців, які, за оцінками американських офіційних осіб, знадобляться Росії, щоб витіснити українців з Курської області.

Аналітики зауважують, що досі російська влада в основному покладалася на погано навчених та екіпірованих призовників і невеликі підрозділи регулярних і нерегулярних військ для протидії українській операції у Курській області. В ISW вважають малоймовірним те, що більшість російського угруповання в Курській області складається з досвідчених бойових підрозділів.

Росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області, - ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російська контрнаступальна операція з відвоювання території в Курській області дуже ймовірно потребуватиме ще більше живої сили та техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому регіоні. Особливо, якщо більшості задіяних підрозділів бракує бойового досвіду.

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Російські повітряно-десантні війська, які нещодавно були передислоковані до Курської області з фронту в Україні, наразі несуть основну відповідальність за контратаки в Курській області.

Це свідчить про те, що російське військове командування може мати намір задіяти підрозділи, які вважаються «елітними» або більш боєздатними, зазначають в ISW.

«Російські військові, безсумнівно, будуть змушені передислокувати частини, які вже беруть участь у наступальних операціях, або оперативні резерви з України до Курської області, щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон», - йдеться у звіті.