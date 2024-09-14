Минулої доби російські війська атакували енергетичний об'єкт у Сумській області.

Про таке повідомили в Міненерго.

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Де саме це сталося - у відомстві не уточнили.

Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Сумщині: є загиблий

Внаслідок обстрілу загинув працівник цього об'єкту - 54-річний водій.

Ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

У результаті атаки пошкоджено обладнання й укриття, знеструмлювалось кілька підстанцій.

Ситуація на прикордонні Сумщини

Вночі та зранку 14 вересня росіяни шість разів обстріляли прикордоння області.

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Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Краснопільської, Білопільської та Хотінської громад.

Зафіксовано 17 вибухів.

Хотінська громада: ворог здійснив авіаудари керованими авіабомбами (3 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (7 вибухів).