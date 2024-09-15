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Кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові продовжує зростати.
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Станом на 17:00 відомо про 35 потерпілих.
Троє людей у тяжкому стані, повідомили в ОВА.
Рятувально-пошукова операція триває.
Війська РФ поцілили по багатоповерхівці у Харкові
Російські війська вдарили по Харкову вдень. Міська влада попереджала містян про пуски КАБів.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура у Немишлянському районі міста.
Росіяни влучили у багатоповерхівку.
«На цю хвилину 25 постраждалих, з них - троє дітей», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов станом на 15:52.
Згодом кількість потерпілих зросла до 33.
Внаслідок удару у житловій багатоповерхівці зайнялася пожежа.
Президент Володимир Зеленський опублікував фото наслідків удару по будинку.
Синєгубов вважає імовірну передачу Росії іранських ракет загрозою для харків’ян
«Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами - пожежа й завали», - написав глава держави.
Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова
Росіяни атакували місто і протягом ночі.
О 23:20 ворог випустив два КАБи. Виникла пожежа у будівлі навчального закладу. Горіла трава у Київському районі.
Опівночі окупанти влучили у землю на території лікарні. Пошкоджене приміщення поліклініки.
Тоді обійшлося без постраждалих.