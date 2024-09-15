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Кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові продовжує зростати.

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Станом на 17:00 відомо про 35 потерпілих. 

Троє людей у тяжкому стані, повідомили в ОВА. 

Рятувально-пошукова операція триває. 

Війська РФ поцілили по багатоповерхівці у Харкові

Російські війська вдарили по Харкову вдень. Міська влада попереджала містян про пуски КАБів. 

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура у Немишлянському районі міста. 

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Росіяни влучили у багатоповерхівку. 

«На цю хвилину 25 постраждалих, з них - троє дітей», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов станом на 15:52. 

Згодом кількість потерпілих зросла до 33. 

Внаслідок удару у житловій багатоповерхівці зайнялася пожежа.

Президент Володимир Зеленський опублікував фото наслідків удару по будинку. 

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Минулого разу Росія застосувала нове північнокорейське озброєння проти Харкова.

«Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами - пожежа й завали», - написав глава держави. 

Вночі росіяни обстріляли Київський район Харкова

Росіяни атакували місто і протягом ночі. 

О 23:20 ворог випустив два КАБи. Виникла пожежа у будівлі навчального закладу. Горіла трава у Київському районі.

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Опівночі окупанти влучили у землю на території лікарні. Пошкоджене приміщення поліклініки. 

Тоді обійшлося без постраждалих. 

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