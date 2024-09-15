Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що триває робота над тим, аби збільшити термін базової загальновійськової підготовки.

Відповідний проєкт планують розпочати у жовтні-листопаді цього року.

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Про це Олександр Сирський розповів за підсумками наради з командирами бойових бригад, начальниками навчальних центрів та керівниками органів військового управління, які опікуються підготовкою.

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Підготовка воїнів ЗСУ

За словами Сирського, під час наради обговорили питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення.

Йшлося також про напрямки вдосконалення навчальних програм.

«Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом», - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що наразі опрацьовується можливість створення Школи інструкторів.

«Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року», - зауважив генерал.